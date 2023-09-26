Güne soL'dan bakın: 26 Eylül Salı

Kanada'daki Nazi'nin alkışlanmasına şaşırmamalı: Esas skandal tarihte gizli

Kanada Parlamentosu'nda eski bir Nazi askerinin herkes tarafından ayakta alkışlanması aslında şaşırtıcı değil. NATO, Soğuk Savaş'ta birçok eski Nazi subayını bünyesine katmıştı.

Trendyol depo işçileri hakları için genel merkez önünde: 'Yine aynı zulüm yine gözaltı!'

İşten atılan Trendyol depo işçileri, eylemlerinin 30. gününde Trendyol Genel Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Çevik kuvvet polisleri, haklarını arayan işçilere müdahale etti.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nden ABD'deki Küba Büyükelçiliği'ne dönük saldırıya kınama

José Martí Küba Dostluk Derneği, ABD’deki Küba Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyı kınayarak, saldırının faillerinin derhal cezalandırılması yönünde çağrı yaptı.

Erdoğan'ın danışmanından müftülüğe gericilerin ortak noktası: Kadınları sansürlemek

Erdoğan'ın danışmanlarından Gürcan A Milli Voleybol Takımı'nı, Konya Müftülüğü'yse 'hafızlık töreni'ndeki tüm kadınları sansürledi.

Erdoğan 'Katil Sisi' demişti: Bakan Şimşek'ten 'dost ve kardeş ülke Mısır' vurgusu

Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) yıllık toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Mısır'ı "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlaması dikkat çekti.

İşçiler 1-0 önde başlıyormuş: Baba parasıyla özel okuldan, miras şirketin başına Arzu Şentürk Salık

Özel okullarda ve babasından kalan şirketlerle geçen bir hayat... "İşçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor" diyen Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk Salık'ın hayatına kısa bir bakış.

Patronlara kriz yok: ISO 500'deki şirketlerin dev kârları

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye'de herkesi etkileyen bir "kriz" olmadığını, patronlar kârlarını artırırken yoksulluğun da arttığını gösteriyor.

Gazeteci Hıfzı Topuz hayatını kaybetti

25 Ocak 1923’te doğan gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 100 yaşında hayatını kaybetti.

Çin'in Ortadoğu mesaisi: Filler tepişirken ejderha kanatlanıyor

Esad'ın Çin ziyareti, Çin'in Ortadoğu'daki mesaisini hatırlatıyor. Çin'in yaklaşımı dayanışmadan ziyade siyasi ve ekonomik çıkar arayışı. Bu yüzden hem Suriye hem İsrail aynı anda ortaklar arasında.

Bahçeli'ye hediye edilen tablo ve iktidarın 'istihbaratçı sanatçı'sı

1. Sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tablo hediye etti. Sula'nın ilişkileri de MHP Genel Merkezi'ne asılan tablosu kadar dikkat çekiyor.

Sönmüş balona ABD gazı: SYRIZA’nın armatör lideri işe başladı

SYRIZA’nin yeni lideri, gemi taşımacılığı patronu, Biden “gönüllüsü” Stefanos Kasselakis partisini yeniden iktidara taşımak için “ABD modelini kopyalamayı” öneriyor.