Bahçeli'ye hediye edilen tablo ve iktidarın 'istihbaratçı sanatçı'sı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde sergilediği tuhaf nesnelere bir yenisini daha ekledi.

Bahçeli’ye hediye edilen ilginç tabloyu, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız sosyal medya hesabından, tablonun sanatsal derinliğine denk bir Türkçe ifade gücüyle "1.Sınıf Emniyet Müdürü, ressam, konuşmacı Ahmet SULA bey Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ beye Başyapıtı olan ANADOLU eserini olması gereken yere Liderimize taktim etti" ifadeleri ve fotoğraflarıyla birlikte paylaştı.

Bahçeli’ye 2011 yılında yaptığı “Anadolu” isimli tabloyu hediye eden isim Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula.

Sula, 4 ayda yaptığı tablo için, "Göz, akıl ve ruhunuzla bir seyahate çıktığınız Anadolu tablosunda, Anadolu'yu diyar diyar gezdiğinizi göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Tablo, MHP Genel Merkezi'nin girişine asıldı.

1.Sınıf Emniyet Müdürü, ressam, konuşmacı Ahmet SULA bey Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ beye Başyapıtı olan ANADOLU eserini olması gereken yere Liderimize taktim etti.@sulaahmet pic.twitter.com/sFDmh0lpkQ — Eyyup YILDIZ (@Eyupyildizlar) September 24, 2023

1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Ankara Emniyeti’nde Bilgi İşlem Şube Müdürü olarak görev yaparken 2011’de Evrak Arşiv Şube müdürü olarak atandı. Cemaatçi polislerin AKP’li isimlere düzenlediği 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarından hemen sonra 27 Aralık’ta Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı’na getirildi ve başkan vekilliği yaptı.

Devlet memurluğu devam ediyor

Halen Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda polis başmüfettişi yani bir devlet memuru olarak görevini sürdüren Sula, Bahçeli’ye hediye ettiği tablo için "başyapıtım" diyor. Kendi faaliyetlerini “şuurlu gençlik davası” diye tarif eden Sula, liselerde, üniversitelerde ya da polis okullarında bu konuda “İnsana Yolculuk” başlığında konferanslar veriyor.

"Felsefî resim" yaptığını öne süren Sula, resim üzerine yazdığı yazıları İbn-i Arabi’den yaptığı alıntıyla “Manayı kelimenin kalbine indiren rabbe hamd olsun, kelime çok kıymetli bir şey o yüzden daha ziyade yazı ondan sonra zaten resim onun ete kemiğe bürünmüş hâli oluyor” diye açıklıyor. Bir diğer deyişle Sula, anlamı çizgi, renk ve kompozisyona dönüştürecek soyutlama becerisi üzerine kurulu resim sanatının derinliğini, doğrudan tuvale sözcük yazıp etrafını yine hiçbir dolayım barındırmayan objelerle süslemek şeklindeki "felsefi resim" yaklaşımıyla ikame ediyor.

İtalya'da devlet yardımıyla sergi açtı, TRT'ye logo yaptı

Hâlâ bir memur, üstelik "denetim"den sorumlu bir başmüfettiş olarak bir siyasi partinin liderine armağanlar veren Sula, memuriyetin sınırlarını yalnızca bu şekilde ihlal etmiyor. Sula'ya belli ki yeşil ışık yakılmış, "ek işler"i görünce de gaza basıyor.

Sula internet sitesinde yer alan bilgiye göre aynı zamanda logo tasarımcısı olarak çalışıyor. TRT yapımı dizi ve filmlere ve üniversitelere logo tasarımı yapıyor. Sula’nın logo tasarladığı yapımlardan ikisi TRT’de yayımlanan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi ve Türk-Japon ortak yapımı Ertuğrul 1890 filmi.

Sula’nın “sanatı” ise hükümet eliyle ta İtalya’ya taşınıyor. Polis başmüfettişi, "Kelimenin Kalbi" adlı 40. sergisini 2019 yılında Roma’da bulunan Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi'nde açıyor. Kültür merkezi, AKP’nin emperyalist hülyalarının bir parçası olarak yurtdışı faaliyetlerini yürüttüğü “yumuşak güç unsurlarından” Yunus Emre Enstitüsü’ne bağlı.

Menzilci başdanışman eşlik etti

Sula’nın Bahçeli’ye tablo verirken yanındaki isim Eyyup Yıldız ise son zamanlarda Sinan Ateş davasının savcı vekili Durdu Özer ile olan fotoğrafıyla gündeme gelmesinin yanı sıra tarikatçılığı ve ihaleciliğiyle öne çıkıyor. Bahçeli'nin Menzilci başdanışmanı Eyyup Yıldız, sahibi olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi üzerinden 2011 yılından bu yana toplam bedeli 16 milyon 593 bin lirayı bulan 40 ayrı ihale almasıyla biliniyor.

Eyyup Yıldız ve Durdu Özer

AKP–MHP blokunun organizasyon konusunda en az Yıldız kadar “başarılı” olan “istihbaratçı sanatçısı” Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, kendisini “Allah’ın lütfettiği devletimin bahşettiği rütbe, makam ve konumlarla ilgili ülkemin ve insanlığın geleceği olan gençlere nasıl faydalı olabilirim diye gece gündüz akıl ve kalp yoran bir kardeşinizim” diye tanıtıyor.

Feminist yürüyüşe katılan kadınları “fahişe” olarak niteleyen Mustafa Sefa Güvenir adlı gerici yazar, Ahmet Sula’yı “insan inşa etme ustası” olarak niteliyor.

soL tablodaki 'detayları' inceledi

Sula’nın başyapıtı Anadolu tablosu ilginç detaylarıyla bir sanat eserinden daha çok Eyyup Yıldız’ın Anadolu’ya düzenleyeceği tur organizasyonunda kullanılmak üzere hazırlanmış bir tanıtım afişine benziyor.

“İstihbaratçı sanatçının” tablodaki minare, seccade ve lale motifiyle temsil edilen "iç dünyasının dışavurumu", bir Selçuklu askeri başlığı içine yerleştirilmiş at ile çok derin manalara kavuşturulmuş.

Tablonun sol alt köşesine Zeugma Mozaiği’nden meşhur ‘Çingene Kızı’nı yerleştiren Sula, tablonun orta bölümüne de Kapadokya gezilerinde hediyelik eşya satıcılarında sıklıkla rastlayabileceğiniz peribacaları figürünü ve Nemrut heykellerini büyük ustalık ve dolayım gücüyle yerleştirmiş.

Tablonun üst orta bölümüne gürül gürül akan bir hayratı çağrıştıran çeşme resmeden Sula, Anadolu kelimesinin ilk harfinin üzerine şapka niyetine kavuk kondurmuş.

Sula’nın üzüm salkımları, buğday başakları ve Van kedisi çizmeyi de unutmadığı yerli ve millî başyapıtı şimdi MHP Genel Merkezi’nde görücüye çıktı. İlk ziyaretçisinin hangi mafya babası olacağı merak konusu…