Erdoğan 'Katil Sisi' demişti: Bakan Şimşek'ten 'dost ve kardeş ülke Mısır' vurgusu

Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında iktidara gelmesinin ardından Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler maslahatgüzar seviyesine inmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıllar içinde Sisi için “Katil”, “Darbeci”, “Zalim” gibi ifadeler kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde Erdoğan ve Sisi, Kasım 2022'de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmalarının ardından ilk resmi görüşmelerini gerçekleştirmiş oldu. Görüşmede iki ülke ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı açıklandı.

Söz konusu gelişmenin ardından Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) yıllık toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Mısır'ı "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlaması dikkat çekti.

'Katil Sisi'den 'dost ve kardeş ülke' Mısır'a

Şimşek, bu yılki teması “Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme” olan Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Mısır'da gerçekleştirilen yıllık toplantısına katıldı.

Kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan AIIB’den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirten Şimşek, AIIB Başkanı ve Maliye Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Toplantıya dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada özel sektör vurgusu yapan Şimşek, "Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in, açıklamasının devamında organizasyonun ev sahibi olan Mısır'ı "dost ve kardeş ülke" olarak tanımlaması dikkat çekti. Şimşek, Mısır'a dair "Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır’ın Maliye Bakanı Sayın Mohamed Maait’e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifdelerini kullandı.