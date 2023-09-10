Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de temaslarda bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen Erdoğan, sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu belirten Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerini söyledi.