José Martí Küba Dostluk Derneği'nden ABD'deki Küba Büyükelçiliği'ne dönük saldırıya kınama

Küba’nın Washington’daki büyükelçiliğine iki gün önce iki adet molotof kokteyli atılarak saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda büyükelçiliğin ön duvarı zarar görürken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

José Martí Küba Dostluk Derneği, ABD’deki Küba Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya dair açıklamada bulundu.

Saldırının, geçtiğimiz on yıllar içinde Küba’nın Washington’daki misyonunu hedef alan çok sayıda saldırının yeni bir halkasını oluşturduğu ifade edilen açıklamada, son olarak 2020 yılında Küba Büyükelçiliği’nin binasına düzenlenen silahlı saldırıda otuz tane mermi boşaltıldığı hatırlatıldı.

İki gün önceki saldırının Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere gerçekleştirdiği Washington ziyaretinin ardından gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, on yıllardır ABD hükümetlerinin kanatları altında dokunulmazlık altına olan ülkedeki karşı-devrimci örgütlerin, Diaz-Canel’in ziyareti öncesi ve sırasında kullandıkları düşmanca dille bu provokasyonun işaretini verdiğine işaret edildi.

Provokasyonun amacının 64 yıldır dize getirilemeyen Küba devrimine, ABD tarafından uygulanan insanlık dışı ablukaya direnen Küba halkına, ziyareti sırasında Diaz-Canel’i en derin dayanışma duygularıyla selamlayan ABD’li yurttaşlara göz dağı vermek olduğu vurgulanan açıklamada, daha öncekiler gibi bu saldırı da işe yaramayacağı kaydedildi.

Açıklamada, derneğin, büyükelçilik nezdinde Küba halkını ve onun direngen devrimini hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınadığı belirtilerek, saldırının faillerinin derhal cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

'ABD’nin ablukası derhal sonlandırılmalıdır'

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Derneğimiz, terör suçlarına her gün yenisini ekleyen ABD’nin Küba’yı büyük bir yüzsüzlükle terörü destekleyen ülkeler listesine dahil etmesini reddetmektedir. Dünya halklarına silah doğrultmak bir yana eğitimde, sağlıkta, kültürde ve sporda daima dayanışma elini uzatmış olan sosyalist Küba derhal bu keyfi listeden çıkartılmalıdır.

Küba ekonomisinin kalkınmasını, Küba halkının refahını hedef alan ve tarihin en uzun soykırım suçunu teşkil eden ABD’nin iktisadi, ticari, finansal ablukası derhal sonlandırılmalıdır.

Derneğimiz, Türkiye’den milyonlarca Küba dostu adına kardeş Küba halkının, Küba devriminin ve onun meşru liderliğinin yanında olduğunu bir kez daha ilan eder.

Yaşasın Küba!"