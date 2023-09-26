Erdoğan'ın danışmanından müftülüğe gericilerin ortak noktası: Kadınları sansürlemek

Türkiye’de kadınlar şiddet ve artan sömürü nedeniyle yoksullaştırılmaya karşı mücadele ederken bir yandan da gericilikle mücadele ediyor. AKP’nin oldukça kabarık olarak kadın düşmanlığı arşivine yenileri eklenmeye devam ediyor.

AKP’li milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın galibiyetinin ardından paylaştığı tebrik mesajında milli takım oyuncularının bacaklarını sansürledi. Paylaşılan görselde kadın oyuncuların bacaklarının buzlandığı görüldü.

Teşekkürler #FileninSultanları 👏🏻



Japonya’daki elemelerde 7’de 7 yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gitme hakkını elde eden A Millî Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. 🏐



Milletimizin gurur kaynağı oldunuz. 🇹🇷#RoadToParis @TVForgtr pic.twitter.com/KDGOEDowVU — Ayşen Gürcan (@ProfDrAGurcan) September 24, 2023

Bir diğer olaysa Konya’da hafızlık diplomalarının dağıtım töreninde gerçekleşti.

Sözcü'nün haberine göre, törende çekilen fotoğraflarda kadınların yüzleri buzlandı. Bu fotoğraflar hem müftülük sitesinde hem de il müftüsünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Erkeklerle çektirilen fotoğrafta buzlama yapılmazken, kadınların fotoğrafları kapatıldı. Bu iki kare arasındaki fark tepkiye yol açtı.