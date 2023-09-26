Erdoğan'ın danışmanından müftülüğe gericilerin ortak noktası: Kadınları sansürlemek

Erdoğan'ın danışmanlarından Gürcan A Milli Voleybol Takımı'nı, Konya Müftülüğü'yse 'hafızlık töreni'ndeki tüm kadınları sansürledi.

Haber Merkezi

Türkiye’de kadınlar şiddet ve artan sömürü nedeniyle yoksullaştırılmaya karşı mücadele ederken bir yandan da gericilikle mücadele ediyor. AKP’nin oldukça kabarık olarak kadın düşmanlığı arşivine yenileri eklenmeye devam ediyor.

AKP’li milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın galibiyetinin ardından paylaştığı tebrik mesajında milli takım oyuncularının bacaklarını sansürledi. Paylaşılan görselde kadın oyuncuların bacaklarının buzlandığı görüldü.

Bir diğer olaysa Konya’da hafızlık diplomalarının dağıtım töreninde gerçekleşti.

Sözcü'nün haberine göre, törende çekilen fotoğraflarda kadınların yüzleri buzlandı. Bu fotoğraflar hem müftülük sitesinde hem de il müftüsünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Erkeklerle çektirilen fotoğrafta buzlama yapılmazken, kadınların fotoğrafları kapatıldı. Bu iki kare arasındaki fark  tepkiye yol açtı. 

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