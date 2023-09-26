Kanada'daki Nazi'nin alkışlanmasına şaşırmamalı: Esas skandal tarihte gizli

Kanada Parlamentosu'nda geçtiğimiz cuma Yaroslav Hunka adında 98 yaşındaki Ukraynalı-Kanadalı eski bir asker, Parlamento Başkanı Anthony Rota'nın çağrısıyla, Başbakan Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve tüm meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Olayın hemen ardından Hunka'nın 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ne karşı Ukrayna'da savaşmış ve birçok kitlesel katliamlarda yer almış Waffen SS'in 14. Galizien Tümeni'ne bağlı bir Nazi askeri olduğu ortaya çıkmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Yahudi örgütleri başta olmak üzere birçok kurum ve kişi, yaşananlara sert tepki gösterdi.

NATO-Nazi dostluğunun tarihselliği

Diğer yandan, bir eski Nazi askerinin bir Batı ülkesinin parlamentosunda ayakta alkışlanmasına çok da şaşırmamak gerek. Zira, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO ve Batılı güçler, eski Nazi ordusu subaylarına Soğuk Savaş döneminde sosyalizme karşı kullanmak üzere Batı Almanya ordusu bünyesinde birçok kritik görev verdi.

Savaş sonrası dönemde, Ukrayna'da bulunan birçok eski Nazi askeri de, Sovyetler Birliği'ne karşı antikomünist ayaklanma başlatmaları amacıyla İngiliz dış istihbarat örgütü MI6 tarafından görevlendirilmişti.

Batı Almanya’da çok bariz birkaç isim dışında genel olarak Nazi döneminde görev yapmış devlet kadroları ve ordudaki üst düzey subaylar hem yeni ordunun kurulması hem de NATO bünyesinde örgütlenmek üzere göreve çağrılmıştı.

ABD emperyalizminin savaşın sonrasında Sovyetler Birliği ve pek çok Avrupa ülkesinde kurulan işçi iktidarlarına karşı harekete geçmesi geçtiğimiz Nisan ayında Ogün Eratalay tarafından soL'da ele alınmıştı.

Kanada Başbakan Yardımcısı'nın Nazi dedesi

Bununla birlikte, Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Ukrayna'nın önde gelen Hitler'in Yahudi karşıtı propagandacılarından ve SS birliklerine asker yetiştiren Michael Chomiak'ın torunu.

Dedesinin Nazi geçmişini gündemden sürekli uzak tutmaya çalışan Freeland, Chomiak'ın 2. Dünya Savaşı'ndaki rolünü kendi ülkesinde unutturmaya çalışıyor.

Buna ek olarak, başbakan Trudeau'nun, 2018 yılında, ülkedeki Ukraynalı Nazilerin anıtlarına dönük yükselen tepkileri sönümlendirmek için gündem değiştirme çalışmaları yaptığı biliniyor.

O dönem bir Kanadalı gazetecinin, The Ottawa Citizen gazetesinde kaleme aldığı bir yazıda, Trudeau'nun ofisinin Nazi anıtlarına gösterilen tepkiler karşısında çok zorlandığı ve hükümet yetkililerinin bu anıtlara ilişkin medyada yer alan haberlere karşı hamlelerde bulunması için başbakanlık ofisinden büyük baskı gördüğü kaydedilmişti.

Söz konusu gerçekler ele alındığında, Trudeau'nun, parlamentoda yaşanan skandalla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyerek, ne kendisinin ne de Zelenskiy'in heyetinin meclis başkanının planından haberdar olmadığına ilişkin iddiası da inandırıcılığını bir hayli yitiriyor.