Güne soL'dan bakın: 26 Aralık 2023

Faşist rejim nasıl kurulur tanık oluyoruz: Arjantin'de Milei'den işçi sınıfına akıl almaz saldırı

Sekiz ay deneme süresi, iş durdurmak yasak, eylem yapan işçiye "müdahale eden polisin iş kazasına yol açmak"tan haklı işten atma, kiralar döviz kuruna sabit... Arjantin sermayesi, faşizmi kuruyor.

Üniversiteyi bırakanlar: 'Artık hem çalışıp hem okumak bile imkansız'

Son iki yılda üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçti. Üniversite hayatındaki yaşam koşullarını soL'a anlatan öğrenciler, çalışmadan okuyabilmenin ''imkansız'' olduğunu söylüyor.

AKP, MHP ve CHP NATO'nun genişlemesinde birleşti: İsveç'in üyeliği komisyonda kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İsveç için son sözü Genel Kurul söyleyecek.

Bakan övdü, bitmeyen hastane bin dertle açıldı: TKP ses yükseltince CHP ‘makyaj’a geldi

Tamamlanmadan açılan Defne Devlet Hastanesi'nin ön caddesinin göle dönmesine karşı esnaf ve yurttaşlar TKP Defne Adayı Hizam Hasırcı'yla birlikte sorunları dile getirdi.

Düşük ücretler, artan mesailer: Belediye işçileri için mücadele devam ediyor

Belediyeler birer şirket gibi kâr odaklı yapılar hâline gelirken, belediye işçileri yoğun mesailer, ağır çalışma şartları, yetersiz iş gücü, siyasi baskı ve mobbing altında çalışmaya devam ediyor.

İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın adı İzmir'de bir okula verildi

Diyarbakır Cezaevi'nin 'işkenceci subayı' olarak bilinen Esat Oktay Yıldıran'ın adı İzmir'de bir okula verildi

Boğaziçi'nde 'fakülteme dokunma' diyen öğrencilere uzaklaştırma cezası: Binaya girişler kısıtlandı

Boğaziçi Üniversitesinde atanmış yönetimin fakülteleri yeniden dizayn kararına karşı çıkan 10 öğrenciye 1 ay süreyle uzaklaştırma cezası verildi.

Yeni pist aceleyle açılmıştı: Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği Çeçen, Sabiha'ya ortak oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pisti 9 yıl süren inşaatının tüm eksikliklerine rağmen aceleyle açıldı. Yolcu sayısı artacak havalimanının işletmesine iktidarın gözde patronlarından biri ortak oldu.