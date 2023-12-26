İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın adı İzmir'de bir okula verildi

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Köyü'nde bulunan bir ilkokula, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Diyarbakır E Tipi Askeri Cezaevi'ndeki mahkumlara yönelik işkenceleriyle bilinen Esat Oktay Yıldıran'ın ismi verildiği ortaya çıktı.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde duyurmasıyla öğrenilen olayın ardından milletvekilleri de duruma tepki gösterdi.

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Çocuklara rol model diye işkencecileri göstermenize izin vermeyeceğiz!" dedi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise "Cumhur ittifakı nedir? İşkenceci Esat Oktay Yıldıran’ın isminin bir okula törenle verilmesi, kimsenin biz ne yapıyoruz acaba diye sor(a)mamasıdır" ifadesini kullandı.

12 Eylül sonrasında 1981-1984 yılları arasında Diyarbakır Cezaevi’de 34 mahkum gördükleri işkenceler nedeniyle ya da işkence sırasında hayatlarını kaybetmişti. Yıldıran 1980-1982 tarihleri arasında cezaevinin iç güvenlik komutanı olarak görev yapmıştı.