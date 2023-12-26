AKP, MHP ve CHP NATO'nun genişlemesinde birleşti: İsveç'in üyeliği komisyonda kabul edildi

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken İYİP ve Saadet Partisi hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Protokol Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Ancak görüşmeler tamamlanamadı, İsveç hükümetinden taahhütlere ilişkin bilgi istendi.

Meclis Dışişleri Komisyonu saat 15'te ikinci kez İsveç gündemiyle toplandı.

Bakan Yardımcısı İsveç için 'fırsat' istedi

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, "Terörle mücadelede henüz beklenen sonuçları göremedik" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, talep edilen tüm adımların hemen gerçekleşmesinin beklenmemesi gerektiğini ve bunun bir süreç olduğunu söyledi.

Duvar'ın aktardığı görüşmelerde NATO’nun gelişmesine prensip olarak karşı olmadıklarını söyleyen İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Güvenliğimizi önce kendi sınırlarımızda sağlamakla sorumluyuz” dedi.

CHP: NATO'nun gelişmesine itirazımız yok

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da son görüşmenin yapıldığı 16 Kasım’dan bugüne neyin değiştiğini sordu, o günden bugüne yeni bir gelişme olmadığını ifade etti. Örgüt mensuplarının iadesi konusunda yeni bir gelişme olmadığını belirten Salıcı, “Bizim parti olarak NATO’nun gelişmesine kategorik itirazımız olmadı” dedi ve somut olarak atılan adımlar olmadan bu tutum değişikliğinin ne olduğunu öğrenmek istedi.

Bakan Yardımcısı, Salıcı’ya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: “En son telefon görüşmesinde ABD Başkanı İsveç üyeliği gerçekleştikten sonra kongre üzerinde etkisini kullanarak girişimde bulunacaklarını Sayın Cumhurbaşkanı'na çok açık ifadelerle teyit etti.”

İadelerde ve sınır dışı edilmede yeni bir durum olmadığını belirten Bakan Yardımcısı, derdest taleplerinin hala gündemde olduğunu belirtti.

AKP: İsveç'e zaman tanıyın

Uluslararası ilişkilerdeki anayasal ve yasal değişiklik gerektiren taahhütlerin zamana ihtiyacı olduğunu belirten Komisyonun AKP'li üyesi Ali Şahin, bugüne kadar karşılanmayan taahhütlerin bundan sonra karşılanmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

İsveç’in artık ikinci planda olduğunu belirten Şahin, büyük oranda ABD ve Türkiye arasındaki bir sürece evrilmiş durumda olunduğunu, ABD ve Türkiye ile ilişkilerin ön plana çıktığını belirtti.

DEM Parti tartışma üzerine komisyonu terk etti

Bütün pazarlığın Kürt meselesi üzerine yürütüldüğünü belirten DEM Parti Milletvekili Ceylan Cupolo, “İsveç’ten iadesini istediğiniz Ragıp Zarakolu siyaset okulumuzun öğretmenlerinden birisiydi” dedi. F16’larla Roboski’nin bombalandığını hatırlatan Cupolo’ya MHP, İYİP ve AKP milletvekillerinden itiraz geldi.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, “PKK’nin sözcüsü olarak burada konuşuyorsanız sizi anlarız deyince Cupolo, “Ben barışın sözcüsü olarak konuşuyorum” dedi. Tartışmanın ardından Cupolo komisyonu terk etti.

MHP oyunun rengini değiştirdi: 'Önce ülkenin çıkarları'

Cumhur İttifakı’nın paydaşı olan ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin tavrı merak konusu olan MHP’nin temsilcisi Kamil Aydın, “Siyasi duruş kendini göstermeli, önce ülke ve millet diyeceğiz, sonra parti” dedi. İsveç’le ilgili sürecin bu komisyonda verilen kararla sonlanmayacağını, Genel Kurul'da ve pek çok mecrada devam edeceğini belirten Aydın, “Önce ülkenin alî menfaatleri” dedi.

Milletvekillerinin de görüşlerini bildirmelerinin ardından yapılan oylamada İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol kabul edildi. Artık son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek.