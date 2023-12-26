Yeni pist aceleyle açılmıştı: Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği Çeçen, Sabiha'ya ortak oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yılan hikayesine dönen ikinci pisti AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Yeni pistle birlikte yeni hatlar açılacak ve yolcu sayısı artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun öngörüsüne göre yoğunluk yüzde 21 artacak.

Açılışın ardından Malaysia Airports Holdings Berhad’ın (MAHB) işlettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nın satışı gündeme geldi.

Masanın diğer tarafında Erdoğan'ın ''kardeşim'' dediği İbrahim Çeçen'e ait IC Holding yer aldı. İmzalanan anlaşmaya göre, MAHB'ın yüzde 100’üne sahip olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı terminallerini işletme hakkına IC Holding yüzde 50 hisseyle ortak oldu.

Termik santrali için Akbelen Ormanı'nda ağaç katliamına imza atan IC Holding'in adı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu, Kuzey Ege Otoyolu (Menemen-Aliağa-Çandarlı) ve Zafer Havalimanı gibi dev kamu ihalelerinde de yer alıyor.





