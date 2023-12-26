Boğaziçi'nde 'fakülteme dokunma' diyen öğrencilere uzaklaştırma cezası: Binaya girişler kısıtlandı

Boğaziçi Güney Kampüste İdari Bilimler Binasının önünden geçerken kapıya iki güvenlik görevlisi konduğunu gördüm. Sadece dersi olanları sokuyorlarmış binaya. 12 Eylül döneminde öğrenciydim bu okulda. Bu kampüste askeri rejimin yapmadığı şeyler bunlar. Ayıptır, yazıktır.