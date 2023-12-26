Boğaziçi'nde 'fakülteme dokunma' diyen öğrencilere uzaklaştırma cezası: Binaya girişler kısıtlandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyım yönetiminin fakülte kapatmaktan geri adım atması öğrencilerin öfkesini bastıramamış, yüzlerce öğrenci kampüste eylem yapmıştı. Devam eden protestolara katılmak isteyen 10 öğrencininse okula girişi engellenmişti.
Kampüse alınmayan öğrencilere 1 ay süreyle uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi. Rektör Yardımcısı Fazıl Önder Sönmez'in imzasını taşıyan kararda, cezaya öğrencilerin "dersleri aksatması" gerekçe gösterildi.
Okula girişi engellenen 10 öğrenci, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek rektörlük çalışanları ve güvenlik şefi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fakülteye girişler kısıtlandı
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık iki yıldır süren protestoları cezalar ve yaptırımlarla engellemeye çalışan kayyım yönetiminin son adımı İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine girişleri kısıtlamak oldu.
İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, fakülte kapısında görevlendirilen güvenlik görevlilerinin yalnızca dersi olan öğrencileri içeri aldıklarını atardı.
Boğaziçi Güney Kampüste İdari Bilimler Binasının önünden geçerken kapıya iki güvenlik görevlisi konduğunu gördüm. Sadece dersi olanları sokuyorlarmış binaya. 12 Eylül döneminde öğrenciydim bu okulda. Bu kampüste askeri rejimin yapmadığı şeyler bunlar. Ayıptır, yazıktır.— Ünal Zenginobuz (@zenginob) December 26, 2023