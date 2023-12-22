Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyımdan bıkan öğrenciler eylem yaptı

Son yıllarda AKP’nin Türkiye’deki üniversitelerin içini boşaltma operasyonunda en fazla öne çıkan yerlerden biri, ülkenin sembolik üniversitelerinden Boğaziçi.

Boğaziçi Üniversitesi’nin iş başına geldiğinden bu yana kesintisiz protesto edilen kayyım rektörlüğünün son hamlesi, fakülte yapılarında değişiklik yapmak oldu.

Senato toplantısı öncesinde rektörlüğün İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni kapatıp buradaki bölümleri diğer fakültelere dağıtacağı, üniversitenin Güney Meydanı'nda bulunan fakülteye ait tarihi binayı da yeni kurulan Hukuk Fakültesi’ne vereceği iddiası yayıldı ve büyük tepki topladı.

Sonuçta Senato, bu kararı almadı. Ardından kamuoyuna bir açıklama yaparak, binalarda ilgili tasarrufta bulunmayı düşünmediğini duyurdu.

Buna rağmen Boğaziçi öğrencileri dün Güney Kampüs’te eylem düzenledi. Rektörlük büyük tepki çeken adımı atmamış olsa da, öğrencilerde biriken öfke, yüzlerce kişinin katıldığı kalabalık bir eylem yapılmasının önüne geçemedi.