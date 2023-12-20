Boğaziçi Üniversitesi Senatosu bazı fakültelerin bölünmesine karar verdi

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu, bazı fakültelerin kapatılması ve bölünmesi gündemiyle toplandı.

Medyascope’ta yer alan habere göre senatoda Fen Bilimleri Fakültesi ikiye bölünürken yeni fakülte yapılan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun da (UBYO) bölünmesine karar verildi. Bölünen kısımlar Fen Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin alt bölümleri olarak dağıtıldı.

Erdoğan onaylarsa hayata geçecek

Fakülte açma ve kapatma yetkisi Cumhurbaşkanlığında olduğu için üniversite senatosundan karar çıktığı durumda onay için Cumhurbaşkanlığına gidecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması durumunda karar hayata geçecek.

Öğrenciler planı protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi’nden fakültelerin bölünme kararına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, okulun bahçesinde toplanarak kararı protesto etti.

Öğrenciler ellerinde “Fakültelerimize dokunma” pankartlarıyla okul bahçesinde bekleme eylemi yaptı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun toplantısında bazı fakültelerin bölünmesinin ve dağıtılmasının gündeme geleceğini duyurmuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme bölümünün Yönetim Bilimleri Fakültesi’ne, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Ekonomi bölümünün ise ikiye bölünmesi planlanan Fen Edebiyat Fakültesi’nin “İnsani ve Toplumsal Bilimler” ayağına dahil edilmesinin oylanacağı açıklanmıştı.

Kurulun yayımladığı açıklamada, “Kayyum yönetimin üniversite işleyişini ve bileşenlerini hiçe sayarak oylamaya sunacağı bu karara karşı çıktığımızı, öğrenciler olarak üniversiteyi ve fakültelerimizi savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz” denilmişti.