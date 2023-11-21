Güne soL'dan bakın: 21 Kasım 2023

CHP'nin 'gölge savunma bakanı' ulusal savunma sanayisini şirketlere bırakma niyetinde, Baykar'a hayran!

Özgür Özel, gölge kabine kurdu. "Milli Savunma Bakanı" emekli Tümamiral Bağcıoğlu, savunma sanayinde özel sektörü övdü, Baykar'ı örnek gösterdi. Bayraktar için "siyaset üstü kalsın" dedi.

Rahmi Koç 3,5 milyon kamu emekçisini 'gereksiz' buldu, yanıt Kemal Okuyan'dan geldi: 'Asalak sizsiniz!'

Rahmi Koç ekonomideki sorunların nüfus ve çalışan fazlalığında kaynaklandığını savundu, milyonlarca kamu emekçisine asalak demeye getirdi. Kimin asalak olduğunu TKP Genel Sekreteri Okuyan hatırlattı.

Büyük saldırıda varan 2: 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi, enflasyona ezdiremeyeceklerini de öne sürdü.

Kaçak kazı nedeniyle 40 tarikat üyesi gözaltına alındı: 'Silah gömüyorlardı' iddiası

İki yıldır Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde faaliyet yürüten tarikata mensup 40 kişi, kaçak define kazısı ihbarı üzerine yapılan jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.

Krizin gerçek göstergesi: '40 yıllık ayakkabıcıyım, böyle tamir talebi görmedim'

Hayat pahalılığı emekçilerin kışlık bot almasının önünde en büyük engel. Binlerce liralık ayakkabıları alamayan yurttaşlar, çareyi ikinci el ayakkabı alıp bunları tamir ettirmekte arıyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Endonezya'da komünist katliamcısı İslamcı örgütü ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezyalı İslamcı örgütlerden Nahdlatul Ulama Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Nahdlatul Ulama, 1965 yılında komünistlere dönük katliamda yer alan örgütlerden biri.

Kemal Okuyan: 'AKP anayasa yapamaz’ demek, masaya bile oturmamak lazım

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, '50+1' ve 'yeni anayasa' gündemine ilişkin “Erdoğan’ın seçim başarılarının üzerine eksik kalan bir şey var, o da meşruiyet" değerlendirmesi yaptı.

AP'de gerçekleştirilen uluslararası mahkemede ABD'nin Küba'ya uyguladığı abluka mahkum edildi

Uluslararası Mahkeme, ABD’nin Küba’ya uyguladığı ablukaya karşı Avrupa Parlamentosu'nda toplandı. soL, mahkemeyi yerinde takip etti.

Cangül Örnek: Laiklik kadınlar için ölüm kalım meselesi, bu yüzden THTM’deyim

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından Cangül Örnek, "Artık halkın kendi örgütlenmesiyle yol alması lazım" diyor.