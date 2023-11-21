TBMM Başkanı Kurtulmuş Endonezya'da komünist katliamcısı İslamcı örgütü ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 9. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Endonezya başkenti Cakarta'ya gitti.

Burada Endonezya'nın İslamcı örgütlerinden Nahdlatul Ulama'nın Genel Merkezi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, örgüt başkanı Yahya Cholil Staquf'la Filistin ve Gazze'ye ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş'un ziyaret ettiği, ajanslarınsa "Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden" diye tanıttığı İslamcı örgütün Endonezya'da kanlı bir tarihi bulunuyor.

1965'te komünistleri katleden örgütlerden biri

Nahdlatul Ulama, Endonezya'da 1926'da ulema sınıfı ve tüccarlar tarafından kuruldu. Ülkede 1937'de kurulan Endonezya Yüksek İslam Konseyi'ne dahil olan örgüt, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Endonezya'nın yeniden bağımsızlığını ilan etmesinin ardından kurulan Masyumi adlı İslamcı partinin bir bileşeni oldu.

1952 yılında yaşanan anlaşmazlıklar üzerine Masyumi partisinden ayrılan örgüt, yeni bir siyasi parti olarak faaliyetlerine devam etti.

İlk seçimlerde üçüncü sırada yer alan Nahdlatul Ulama, Endonezya'da bir İslam devleti kurulmasını amaçlıyordu.

Endonezya Komünist Partisi'ni her zaman bir tehdit olarak gören örgüt, 1965 yılında 30 Eylül Hareketi'nin yaptığı hükümet devirme girişimi sırasında Endonezyalı komünistleri öldüren General Suharto'nun öncülüğündeki ordunun safında yer aldı.

Komünistlerin katledilmesi

Endonezya'da 1965 yılında Endonezya Komünist Partisi'nin de içinde bulunduğu hükümet devirme girişiminin bastırılmasının ardından ülkede komünistlere dönük büyük çaplı katliamlar yapıldı.

Hükümet devirme girişimi sırasında Devlet Başkanı Ahmed Sukarno, General T. N. J Suharto'yu geçici Genelkurmay Başkanlığına getirerek, komünistlere karşı sefer düzenlendi. Antikomünist sefer sonucunda, resmi açıklamalara göre 300 bin komünist işkencelerle öldürüldü. Endonezya Komünist Partisi, bu katliamın ardından siyasi bir güç olarak ortadan kaldırıldı.

Katliam ABD'nin bilgisi dahilindeydi

ABD’nin 2017'de Endonezya’ya dair gizliliğini kaldırdığı belgelerle, 1965-1966’da ülkede gerçekleştirilen katliamlardaki ABD rolü ortaya çıkmıştı.

Belgelerde ABD'nin katliamlardan haberdar olduğu; hatta sevinçle karşıladığı belirtilmişti.

21 Aralık 1965 tarihli bir belgede, Büyükelçilik Başkatibi Mary Vance Trent, yaşananları Dışişleri Bakanlığına “10 haftada yaşanan önemli bir başarı” olarak anlatıyordu. Aynı belge yaklaşık 100 bin kişinin öldürülmesi bilgisini de içeriyor. Başka bir belgede Bali'de Komünist Parti destekçisi valiyle 10 bin kişinin öldürülmesi rapor ediliyor.

Dikkat çeken bir başka belgedeyse camilerde komünistlerin öldürülmesine dair vaazların verildiği aktarılıyordu.

Ordunun tutukladığı komünistleri İslamcı örgütlere teslim ettiği ve katliamların bu örgütler tarafından gerçekleştirildiği de belgeler arasında bulunuyordu.

Dünyanın en büyük komünist partilerinden biriydi

Endonezya Komünist Partisi, milyonlarca üyesiyle 1950’lilerde dünyanın en büyük komünist partilerinden biriydi.

1960'lı yıllarda dünyada devrimci hareket yükselişe geçerken, Endonezyalı komünistler de bağımsız Endonezya için mücadeleyi büyütme aşamasına geçmişti.

Soğuk Savaş döneminde ABD'nin karşıdevrimci hamleleriyle birlikte, Endonezya burjuvazisinin 1965'te komünistlere büyük bir komplo kurması üzerine dört ay içinde bir milyon civarında komünist aydın, işçi ve köylü katledildi.

Büyük katliamdan sonra Endonezya, 1998’e kadar diktatörlük rejimi altında yaşamak zorunda kaldı.

Türkiye'deki İslamcıların geleneğinde var

Türkiye'de 60'lı yıllarda birçok antikomünist faaliyette ön sırada bulunan İslamcı örgütlerden Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Endonezya'daki komünist katliamının altında imzası olan Suhartocu örgütlerden Pancasila Gençliği'nin yeni adı olan Endonezya Gençlik Teşkilatı'nın Başkanı Muhammed Sıddık'ı ağırlamıştı.

Endonezya'da ABD destekli katliam sonrası MTTB'liler, bu konuda kendilerinin de hazırlıklı olduğunu açıkça dile getirmişlerdi.

İslamcı yazar Mehmet Şevket Eygi de, 1967’de Sabah gazetesinde kaleme aldığı yazıda, “Artık Müslümanlara düşen vazife, uyanık ve hazırlıklı olmaktır. Önümüzde taze ve ibret verici bir örnek vardır: Endonezya’daki komünist kıyımı. Yüzbinlerce komünist öldürüldü. Karada vahşi hayvanlar, denizde balıklar insan etine doydu. Korkunç bir komünist kıyımı oldu. Fakat Endonezya kurtuldu” diye yazmıştı.

Eygi, 18 Temmuz 1968’deki yazısındaysa, “Hummalı bir şekilde hazırlanmalıyız. Bütün anti-komünist üniversite talebeleri, komünistlerle mücadeleye hazır olmalılar. Önümüzdeki aylarda büyük bir ihtimal ile tarihi hadiseler, büyük kargaşalıklar cereyan edebilir. ‘Bana ne’ diyenler ilk önce ezileceklerdir” demişti.

Atalay Karahan da,10 Ekim 1967’de Sabah gazetesinde, “Ey kızıl sürüleri! İslam arslanları, Türk yiğitleri kükredi. Hudutlarımızın içinde size ve sizin bütün şer organlarınıza ölüm yağdıracağız, ölüm!” sözlerini kaydetmişti.

Mustafa Polat’ın Sabah'ta yayımlanan 18 Nisan 1967 tarihli yazısındaysa, “Pis leşleriyle Endonezya sokakları doldu. Kanlarıyla Endonezya’nın nehirleri günlerce kızıl renkte akmaya başladı. Bunu mu istiyorsunuz? Zarara rıza gösterene acınmaz!” ifadeleri yer almıştı.

Numan Kurtulmuş'un bugünkü ziyareti, modern Türkiye'deki İslamcı geleneğin bir devamı olarak değerlendirilebilir.