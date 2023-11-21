Krizin gerçek göstergesi: '40 yıllık ayakkabıcıyım, böyle tamir talebi görmedim'

Havaların soğumasıyla beraber kışlık ayakkabı ihtiyacı da kendini iyiden iyiye hissettiyor. Ancak kışlık ayakkabı ve botların fiyatları el yakıyor. En ucuzu 1500 liradan başlıyor, ortalama fiyatlar 4-5 bin liraya kadar ulaşıyor. Haliyle yurttaşlar çareyi eski ayakkabılarını tamir ettirmekte ve ikinci el ayakkabı almakta arıyor. Ayakkabı tamircileri, son zamanlarda taleplere yetişemediklerini ve 10-15 gün sonrasına randevu vermek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Ergül Usta, ayakkabı tamircisi. Ergül Usta 30 yıldır Ankara'da bu işi yapıyor. "İmalattan geldim ben. 10 yıl da imalat geçmişim var. Şartlar imkan vermedi, tamirciliğe geçtim. Bu meslekte 40. yılım" diyor, "40 yıldır böyle bir durumla karşılaşmadım. Hem biz talebe yetişemiyoruz hem de elde avuçta doğru düzgün bir kazanç yok. Hiçbir şeyin değeri kalmamış."

'Tamir için randevulu sisteme geçtik'

Ergül Usta, talebe yetişmek için artık randevu verdiklerini ve zaman zaman 10-15 gün sonrasına ürünleri yetiştirebildiklerini ifade ediyor. Ustaya göre her kış ayında benzer durumu yaşıyorlar, ancak pandemi döneminden sonra durum daha farklı bir hal aldı: "Eskiden de yoğunluk olurdu ama bu biraz daha farklı. Artık talebe yetişmek mümkün değil neredeyse. İnsanlar ayakkabı alamıyor. Bot alamıyor. Dolayısıyla da eskilerini getirip tamir ettirmeyi tercih ediyorlar. Belki eskiden yüzüne bakmayacakları ayakkabıları, eskidi diye değişecekleri ürünlerini bize getiriyorlar. Kimi zaman yeniden kalıba sokup şekil veriyoruz, kimi zaman fermuarını, bağcığını değiştirip sökük yerlerini tamir ediyoruz. 'Bu mevsimi de atlatalım gerisine bakarız' diye düşünüyor herkes."

Ergül Usta 40 yıldır meslekte. Hem ayakkabı tamircilerinin hem de müşterilerinin en zor dönemden geçtiğini söylüyor. Yurttaşlar satın alacak ayakkabı bulamıyor, tamircilere talep artıyor. Ancak bu, ayakkabı tamircilerinin geçinmesine de yetmiyor.

'İkinci el ayakkabılar satın alıyor, getirip bizde tamir ettiriyorlar'

Yurttaşların artık ikinci el pazarlarından aldıkları ayakkabıları tamir ettirerek idare etmek zorunda kaldığını ifade eden Ergül Usta, "Mesela bu Ulus'ta, Denizciler Caddesi, İtfaiye Meydanı civarında kurulan eskici pazarlarından ayakkabı alıp bana getirenlere denk geliyorum. İnsanlar geçinmek için, pahalılıkla baş etmek için bunları yapmak zorunda kalıyor" diyor.

'Çok yoğunuz ama elde avuçta bir şey kalmıyor'

Meslekte yaşadıkları sorunlara da değinen Ergül Usta, "Eskiden bu tür mesleklere az çok rağbet olurdu. Ama artık gençler de ilgi göstermiyor bu işlere. Belki de bu sektörün son temsilcileri biz olacağız, bilemiyorum. Mesela siz hiç genç bir ayakkabı tamircisi gördünüz mü? Ben denk gelmedim, varsa da istisnadır. Şimdi burada sabah sekizde açıyorum dükkanı, akşam sekize kadar. Bitmiyor iş. Elde ne var diye sorarsan bir asgari ücret kalıyor ya da kalmıyor. Her şey bizim için de ateş pahası. Emekli de olamadık. Hâlâ gün sayıyoruz. Sorsan esnafız ama halimiz perişan. Ayakkabısını tamire getiren insanlarla aynı hayatı yaşıyoruz, aynı sorunlarla muhatabız. Eskiden iyi kötü bir orta direk var derlerdi. Şimdi o da kalmadı. Herkesin hali perişan" diyor.

Ayakkabı alamayan emekçileri havanın soğumasıyla başka sorunlar da bekliyor. Isınma giderleri, faturalar ve artan hayat pahalılığı emekçilerin gündeminde birinci sırada yer alıyor.