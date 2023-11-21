Rahmi Koç 3,5 milyon kamu emekçisini 'gereksiz' buldu, yanıt Kemal Okuyan'dan geldi: 'Asalak sizsiniz!'

AKP iktidarı boyunca, başta özelleştirmeler olmak üzere çok sayıda peşkeş sayesinde servetine servet katan Koç Holding, Cumhuriyetin 100'üncü yılında bir dizi röportajla imaj tazeleme derdine düştü.

Holdingin kurumsal iletişim direktörü, Rahmi Koç'a Cumhuriyetin değerlerini sordu, Koç ise Türk Lirasının değerli olduğu yılları anlattı. Cumhuriyeti Ankara Palas'taki resepsiyonlarla, fraklı ve smokinli insanlarla özdeşleştiren Koç, lafı dönüp dolaştırıp ''nüfus sorununa'' bağladı.

28 Ekim'de yayımlanan röportajı bir ay sonra yeniden gündeme getiren de Koç'un ''nüfus fazlalığına'' kamu emekçileri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden verdiği örnek oldu.

3,5 milyon kamu emekçisi boşa çalışıyormuş

İşsizlik, enflasyon ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikler gibi birçok soruna neden olarak yüksek nüfusu gösteren Rahmi Koç, 3,5 milyon kamu emekçisine aslında ihtiyaç olmadığını savundu. Benzer bir ''fazlalığın' Meclis için de geçerli olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

“Bir defa nüfusu kontrol etmemiz lazım. Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. Muhakkak dışarıdan kaynak icap ediyor. Bugün memlekette işsizlik çok. Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım. Diyorlar ki, devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur.''

Kemal Okuyan: Asalak senin sınıfındır!

Rahmi Koç'un sözlerine yanıt Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi.

Koç'un sözlerinin kamuda çalışan milyonlarca kişiye “asalak” demekle eşdeğer olduğunun altını çizen Okuyan, ''Asalak senin sınıfındır. Bu ülke kapitalistleri sırtından atarsa asıl o zaman mükemmel döner'' dedi.