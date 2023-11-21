Büyük saldırıda varan 2: 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali!

İktidar, 2024'te emekçilere karşı çok büyük bir saldırıya hazırlanıyor. Saldırının ilk ayağını soL duyurmuştu, iktidar, 2024'te asgari ücrete gerçekleşen enflasyon üzerinden değil, kendi belirleyecekleri "beklenen enflasyon" üzerinden zam yapmaya hazırlanıyor.

Şimdi büyük saldırının ikinci hamlesi duyuruldu: Bu korkunç enflasyon ortamında asgari ücrete tek zam yapmak, birkaç ay içerisinde kuşa dönecek maaşlarla emekçileri bir yıl geçinmeye mahkum etmek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammı ile ilgili sorusuna cevap veren Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali vererek, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Sermayeden hükümetin asgari ücret planına açık destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından patronlar da asgari ücret zammında enflasyon hesabının değişmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, gerçekleşen enflasyon yerine genellikle daha düşük olan enflasyon hedefinin esas alınmasını istedi.

Bloomberg HT'ye konuşan Avdagiç, ''piyasa dengesine'' işaret ederek, ''Asgari ücret bu konuda mevcut politikalar ve hedeflenen enflasyon olarak dikkate alınarak kurulan dengeleri bozmayacak şekilde belirlenmeli'' dedi.

Hükümetin Orta Vadeli Planı'na göre, enflasyonun 2023 sonunda yüzde 65, 2024 sonunda yüzde 33, 2025 sonra yüzde 15,2 ve 2026 sonunda yüzde 8,5 olması bekleniyor.

Asgari ücrette 'hedeflenen enflasyon' tartışması

Oğuz Oyan soL'a yazdığı yazıda şunları söylemişti:

“Malum, sermayenin kâr marjları ile emeğin ücret hadleri ters orantılıdır. Kârların sürekli artması için ücretlerin (reel olarak) gerilemesi gerekir. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sınıfının sözcülüğünü yapıyor, asgari ücret artışını gerçek enflasyon artışının altında tutmak istiyor. Bu konuda siyasi iktidarın temsilcileriyle arasında hiçbir fark yok.

Esasen Orta Vadeli Program'da (2024-2026) her şey açık seçik yazılmış durumda. IMF’nin geleneksel reçetesinin bilindik sihirli sözcükleriyle: İstikrar için enflasyon hedeflemesi ile gelirler politikası izlenecek.

Tercümesi şöyle: Faizler cari enflasyonun üzerine çıkarılacak (yani parasal sıkılaştırma ile talep kısılacak); gelirlerse enflasyonun altında tutulacak (yani gelirler baskılanarak gene talep kısılacak). Dolayısıyla, bunlar Haziran’dan beri açıkça beyan edilen hedefler. 6 Eylül’de de OVP ile resmiyete kavuşmuş durumda.”

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.