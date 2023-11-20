Güne soL'dan bakın: 20 Kasım 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Açılışa giden sürecin taşları döşeniyor

Aydınlar, işçiler, öğrenciler Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin hazırlık toplantılarında buluştu. Meclis'in açılışına giden yolun taşları adım adım döşeniyor.

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Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Açılışa giden sürecin taşları döşeniyor

'soL'a Sansür' programına da sansür! Tosyalı Holding panikte

Erişime engellenen haberlerimizi anlattığımız soL TV'nin "soL'a Sansür" programının ilk bölümü de sansürlendi! Tosyalı Holding İskenderun'daki fabrikada yaşanan faciayı kimse bilmesin istiyor.

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'soL'a Sansür' programına da sansür! Tosyalı Holding panikte

New York'taki Türkevi'nde 'yasadışı bağış' iddiası: Soruşturma Erdoğan ailesine uzanır mı?

ABD'de New York belediye başkanının, seçim döneminde yasadışı bağış karşılığında Türkevi'ne kullanım ruhsatı verdiği iddia ediliyor. Başkan suçlu bulunursa soruşturma Erdoğan ailesine uzanabilir.

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New York'taki Türkevi'nde 'yasadışı bağış' iddiası: Soruşturma Erdoğan ailesine uzanır mı?

Sözde 'solcu' belediyecilik klasiği: Söz verdi, 5 yıl yapmadı, şimdi 'seneye inşallah' diyor

Seçimden önce kadın sığınma evi ve kreş vaat eden Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sözünü tutmadı. Şişli sakinleri belediye önünde toplanacak, verilen sözleri hatırlatacak.

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Sözde 'solcu' belediyecilik klasiği: Söz verdi, 5 yıl yapmadı, şimdi 'seneye inşallah' diyor

Davutoğlu 'İsrail'e ticareti durdurun' dedi ama soL hatırlatıyor: Aynı ikiyüzlülüğü kendisi de yapmıştı

Ahmet Davutoğlu, AKP'yi İsrail'le ticari ilişkileri koparmaya davet etti. Oysa kendisinin Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Mavi Marmara saldırısına rağmen Tel Aviv'le ticaret hacmi yüzde 70 artmıştı.

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Davutoğlu 'İsrail'e ticareti durdurun' dedi ama soL hatırlatıyor: Aynı ikiyüzlülüğü kendisi de yapmıştı

Yurt genelinde fırtına: 9 can kaybı, kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

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Yurt genelinde fırtına: 9 can kaybı, kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor

Gazze'de 45. gün: İsrail kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürüyor

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü.

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Gazze'de 45. gün: İsrail kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürüyor

Samast için hazırlanan yeni iddianamenin zaman aşımı 2022'de doldu'

Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, Ogün Samast ile ilgili hazırlanan yeni iddianamenin zaman aşımının 19 Ocak 2022'de dolduğunu söyledi.

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'Samast için hazırlanan yeni iddianamenin zaman aşımı 2022'de doldu'

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay 'kararı'

AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itirazı sonuçlandıran Yargıtay 4. Ceza Dairesi "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

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Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay 'kararı'