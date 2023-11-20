Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Açılışa giden sürecin taşları döşeniyor

Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) yola çıkıyor. Bir deklarasyonun çok ötesinde iddia ve anlam taşıyan girişim, Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, laiklik mücadelesi için görev üstlenmeye talip. Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclis için şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi ''ben de varım'' dedi.

İşçi, emekçi kesimlerin ve öğrenci gençliğin temsilcilerini buluşturacak meclis ilk toplantısını 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Büyük buluşma için hazırlıklar başladı. İstanbul ve Ankara'da birçok noktada düzenlenen toplantılarda aydınlar, muhtarlar, öğrenciler ve çeşitli meslek gruplarından katılımcılar Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin kuruluş çalışmalarını ele aldı.

Kadıköy

İstanbul Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, THTM'nin amaçları, çalışma tarzı ve örgütlenme süreci üzerine bilgi verildi. Toplantıya ilçeden mahalle muhtarları, kitle örgütü temsilcileri, gazeteciler ve aydınlar katıldı.

İlk konuşmayı Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve soL Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Günay yaptı. Günay, öncelikle AKP iktidarının Türkiye’ye getirdiği açmazlardan söz etti ve ''AKP iktidarından niye kurtulamıyoruz?'' sorusunu yanıtladı.

'Tüm halk kesimleri daha örgütlü bir karşı duruş sergilemeli'

Toplantının katılımcılarından gazeteci Atilla Özsever, Duvar'daki köşesinde buluşmayı şu sözlerle aktardı:

''TKP’li Günay, AKP’nin bir şekilde seçimler sonucu sandıktan çıkmayı başardığını ancak halk muhalefeti nedeniyle de zaman zaman sıkıntıya düştüğünü söyledi. Gezi olayları, TEKEL direnişi ve benzeri durumlarda AKP’nin sıkıntıya düştüğünü belirten Günay, siyasal iktidarın seçimlerdeki başarısına rağmen yine de ülkede önemli bir kesimin teslim olmadığını kaydetti.

Yiğit Günay, ardından şu soruyu sordu: 'Ancak neden sonuç alamıyoruz'. Yanıtını da şöyle verdi: 'Meclisteki düzen partileri bir şekilde AKP’ye meşruiyet kazandırıyor. Başta CHP olmak üzere muhalif partiler, ‘Biz sandıkta halledeceğiz’ diyorlar ama sonuç alınmıyor'.

2024 yılının çok daha zor geçeceğini belirten Yiğit Günay Cumhuriyetçilerin, Kemalistlerin, bu düzenden rahatsız olan tüm halk kesimlerinin artık daha örgütlü, daha geniş kapsamlı bir karşı duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

(...) TKP yöneticisi Yiğit Günay, TKP’nin Temmuz 2023’te böyle bir meclisin kurulmasına önayak olduğunu ancak bu meclisin TKP’nin bir yan örgütü olmayacağını, en geniş katılımlı bir örgütlenmeyi amaçladıklarını söyledi.''

Kadıköy

'Bu meclis sokağın da sesi olacaktır'

Yiğit Günay’dan sonra meclis girişiminin kurucularından gazeteci Mustafa Kemal Erdemol söz aldı. Erdemol, “Halk Meclisleri, bu gidişata bir müdahaledir. Halkın bizzat kendisinin oluşturduğu bir meclis olmasını istiyoruz. Bu meclis, sokağın da sesi olacaktır'' diye konuştu.

Mustafa Kemal Erdemol, halkın çeşitli sorunlarıyla ilgili komisyonlar oluşturulacağını ancak yol gösterici olmaktan ziyade halkın temsilcilerinin katılımı ile birlikte yol açılacağını ifade etti. Dinleyiciler arasında bulunan yazar Hürriyet Yaşar, THTM'nin ilkelerine ve yapısına güvendiğini vurgulayarak ''ben de varım'' dedi.

'Gerçek bir cumhuriyete ilham verecek hayati bir girişim'

Şişli’deki toplantıya Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz fişeği sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, soLTV Genel Yayın yönetmeni Gökhan Kazbek, OKDER Başkanı, Sokağın Sesi Gazetesi, Birlik Platformu başkanları, Tiyatro Merdiven ve Şişli Tiyatrosu'ndan temsilciler dahil oldu.

Toplantıda konuşan Gökhan Kazbek, ülkede en önemli sorunun adaletsizlik olduğunu ifade ederek, ''Sorunları alt alta yazalım ve en üste de adaleti koyalım. Çünkü adalet olmadığı zaman diğerlerini konuşmanın bir anlamı yok. Alt başlıklarına baktığımızda yargıda adalet, ekonomide adalet, insan haklarında adalet, eğitimde adalet, emekten adalet, paylaşımda adalet gibi birçok başlık sıralayabiliriz. Adaletsizlik her alanda vatandaş aleyhine büyümeye devam ediyor'' diye konuştu.

Şişli

Mevcut Meclis’in halkı temsiliyet meşruiyetini yitirdiğini de belirten Kazbek, ''İşte tam da burada ülkenin geldiği nokta mutlak bir değişimi zorunlu kılıyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, halkın kendi kendini yönetimine, gerçek bir cumhuriyete ilham verecek hayati bir girişim. Artık bu ucube sistem yıkılmalı. Halkın kendi temsilini sağladığı kendi kaderimizi tayin ettiğimiz bir ülkede yaşamak herkesin hakkı. Bunu herkese anlatmalıyız. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız'' dedi.

Kartal'daki hazırlık toplantısı Atatürkçü Düşünce Derneği, Emekli-Sen, Kent Konseyi, Hukukçular Derneği gibi kurumların temsilcileri, ilçe belediyesinde geçmiş dönemlerden beri üst düzey görev almış isimler ve bazı mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.

Sultangazi'de çok sayıda derneğin başkanları, sendika temsilcileri, Cemevi yöneticileri Gazi Mahallesi’nde mahalle muhtarının da katılımıyla düzenlenen kahvaltıda buluştu.

İSKİ çalışanları Dudullu İşçi Evi'nde bir araya geldi, THTM adayını belirledi.

Ankara'da aydınlar buluştu

TKP'nin çağrısıyla akademisyenler, sanatçılar ve demokratik kitle örgütü temsilcileri Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya geldiler.

TKP MYK üyesi Aydemir Güler'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, seçim sonrası düzen siyasetinde yaşanan gelişmeler ve boşluklar, sosyalizm mücadelesinin önündeki güncel olanaklar ele alındı. THTM'nin Cumhuriyetçilik, laiklik, kamuculuk ve antiemperyalizm paydasında buluşan tüm toplumsal kesimlere açık olduğu vurgulandı.

Ankara

Gençlik THTM için bir araya geldi

Ankara gençliğini temsil eden çok sayıda üniversite ve lise topluluğu da Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin hazırlık toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı, ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Ankara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komiteleri ve Solcu Liseliler temsilcileri, THTM'nin düzenin kapsayamadığı gençlikle buluşacağını vurguladı.

Ankara’da bu iki buluşma dışında kentin farklı noktalarında emekçileri, gençleri, dernek, kitle örgütü temsilcileri ve mahalle muhtarlarını da sürecin parçası kılan buluşmalar düzenlendi. Mamak, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören’de geçtiğimiz hafta sonu THTM adımını paylaşan çeşitli buluşma ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Ankara

İzmir'de Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi için yapılan hazırlık toplantılarının ilk adresi Çeşme Semt Evi oldu. Bu buluşmayı Çiğli’de düzenlenen bilgilendirme toplantısı izledi.