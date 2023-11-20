Yurt genelinde fırtına: 9 can kaybı, kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlar, birçok bölgede sele neden oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yağışlar sonrasında hayatını kaybedenlerin sayının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı ‘Kafkametler’ adlı kuru yük gemisinin ise mendireğe çarpması sonucu battığını belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca Zonguldak'ta batan gemide bulunan 12 denizciden 1'inin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada 2 geminin karaya oturması 1 geminin de kaybolmasının ardından gece geç saatlerde kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli İlçe Kaymakamlık binasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il müdürleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Brifingin ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, toplam 41 kentte turuncu alarm verildiğini söyledi.

3 çocuk aranıyor

Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış kentte sele neden oldu. Arabalar sürüklendi, ev ve iş yerleri sular altında kaldı: Ölü ve kayıplar var.

Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış kentte sele neden oldu. Arabaların sürüklendiği sel sonucunda, ev ve iş yerleri sular altında kalırken, sel sularına karışan 3 kişi kaybolmuştu. Sabah saatlerinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına karışan iki kardeşin evlerine yakın yerde cansız bedenlerine ulaşıldı.