Batman'da sel felaketi: Kayıp çocuklardan ikisinin cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış kentte sele neden oldu. Arabaların sürüklendiği sel sonucunda, ev ve iş yerleri sular altında kalırken, sel sularına karışan 3 kişi kaybolmuştu. Seyitler Mahallesi'nde sele kapılan 54 yaşındaki Lalihan Güner ise yaşamını kaybetmişti.

Sabah saatlerinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına karışan iki kardeşin evlerine yakın yerde cansız bedenlerine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, kayıp olan üç kardeşten A. Güner (1) ve İ. Güner’in (5) cansız bedenlerine ulaştıklarını duyururken, çocukların cenazelerinin hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Kardeşlerin bulunmasıyla birlikte ölü sayısı Batman'da 3'e çıkarken kayıp olan diğer kardeş için arama çalışmaları devam ediyor.

Sel nedeniyle Hürriyet, Gültepe, Fatih, Belde, Şafak, Karşıyaka, Kültür, Çamlıtepe ve Seyitler mahallelerindeki tüm cadde ve sokakların yağmur sularıyla dolduğu, can kaybının yanı sıra maddi hasarın yüksek olduğu da ifade ediliyor.