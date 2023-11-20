Davutoğlu 'İsrail'e ticareti durdurun' dedi ama soL hatırlatıyor: Aynı ikiyüzlülüğü kendisi de yapmıştı

AKP, bir yandan Filistin'i desteklediklerini iddia ederken diğer yandan İsrail'le işbirliğine devam ediyor. BOTAŞ'ın en önemli müşterilerinden biri İsrail. Zorlu Enerji sahibi olduğu dört doğalgaz çevrim santrali İsrail enerji piyasasına elektrik üretiyor. En büyük çimento ve demir üreticileri İsrail'e ihracata devam ediyor. Çatışmaların yeniden tırmandığı 7 Ekim'den bu yana yüzlerce gemi Türkiye'den İsrail'e mal taşıdı ve taşımaya devam ediyor.

İktidarın söylemi ve politikaları arasındaki tutarsızlığa dikkat çekenlerden biri AKP'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu oldu.

Yeni partisinin Konya Olağan Kongresinde konuşan Davutoğlu, şerh düşerek, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘bizim İsrail’e borcumuz yok. Dolayısıyla verecek bir hesabımız yok’ demesini doğru buluyor ve alkışlıyorum" dedi. Ardından da "İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor” sorularını yöneltti.

Davutoğlu İsrail'e karşı hangi adımları at(ma)mıştı?

Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisini durdurarak 10 yurttaşı öldürdüğü 2010 yılındaki saldırı sırasında Dışişleri Bakanıydı.

Davutoğlu, İsrail'le tüm askeri anlaşmaların askıya alındığını ve diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürüldüğünü ilan etmişti ama yaptırım paketinde ticaretle ilgili herhangi bir madde yoktu.

Bugün AKP'yi İsrail ile ticari ilişkilerini koparmaya davet eden Davutoğlu, Mavi Marmara saldırısını izleyen yıllardaysa İsrail ile ticaret hacmini artırılmasında kritik rol oynamıştı.

Saldırıdan bir ay sonra Brüksel'de İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile gizli toplantıda buluşan da yine Ahmet Davutoğlu'du. Gizli görüşmeyi önce reddetti, sonra içeriğini uzun uzun anlattı.

Olayın yaşandığı 2010'da 3,5 milyar dolar olan iki ülke arasındaki toplam ticaret tutarı, Davutoğlu'nun bakanlık koltuğundan kalktığı 2014'te 5,9 milyar dolara ulaşmıştı.

Mecbur kalmış

Yalnızca ticari ilişkiler değil, diplomaside de İsrail'e destek kesilmemişti. Saldırının ardından Newsweek Türkiye'ye verdiği röportajda "2008'de İsrail ile ilişkilerimiz mükemmeldi çünkü İsrail barış politikaları izliyordu" sözleriyle İsrail ile ilişkilerin bozulmasını hiç istemediklerini ama buna mecbur kaldıklarını söyledi. Filistin ve Suriye ile görüşmelerinde İsrail'e yardımcı olduklarını belirten Davutoğlu, İsrail'deki koalisyon hükümetinin her şeyi bozduğunu dile getirdi.

Bu sözlerini de 3 yıl sonra inkar etti. Suriye saldırı altındayken yaptığı açıklamada şöyle dedi: ''Şunu açık ve net söyleyeyim: Hiçbir gerekçe ile hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, İsrail ile herhangi bir başka Müslüman ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır. Yapmaz, yapmayacaktır.''