Gazze'de 45. gün: İsrail kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürüyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 45. gününde devam ediyor.

ilistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişinin öldürüldüğü belirtildi. İsrail basınıysa 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'den 61 hasta ve 49 refakatçi daha Mısır'a getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 61 hasta ve 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişinin sağlandığını belirterek, hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesinin planlandığını bildirdi.

İsrailli bir bakan daha Gazze’deki Filistinlilerin 'başka ülkelere yerleştirilmesini' istedi

İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, uluslararası toplumun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü yerleştirilmesini" desteklemesi gerektiğini savundu.

İsrail ordusu, Gazze'de çatışmalar sonucu bazı bölgelerden çekildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 45 gündür havadan bombalamaya devam ederken, karada Filistinli gruplarla girilen çatışmalar sonucu daha önce ilerleme sağladığı Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile şehirdeki bazı noktalardan ayrıldı.

Macron, Abbas ve Netanyahu ile Gazze ve Batı Şeria'daki durumu görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alındı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron ve Abbas'ın telefon görüşmesinde, insani ateşkes konusunu ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdikleri ifade edildi.

Macron'un Netanyahu ile yaptığı görüşmede de Gazze'de devam eden saldırılara bağlı olarak çok sayıda sivil can kaybı yaşandığına dikkati çektiği, Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 45. gününde de kentin çeşitli bölgelerine bombardımanı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı hava durumu ve sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin anlık aktardığı bilgilere göre de İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

Saldırılar sonucu hastane içinde ve dışında çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane müdürü Al Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 140 yataklı hastanede 650 hastanın tedavi gördüğünü ifade etti.

Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'de sürekli akmakta olan kanın durdurulması için derhal ateşkes kararı alınmasını istedi. Açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıkta dün gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 70 kişinin hayatını kaybettiği ve dakikalar içinde hastaneye aralarında ağır yanıkları olan çok sayıda çocuğun da bulunduğu 122 yaralının getirildiği bildirildi.

İsrail Endonezya Hastanesi’ne saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.