Gazze'de 44. gün: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 13 bine yükseldi

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 44. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampında Zühd ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus bölgesinde bulunan, Avrupa Hastanesi yakınındaki Ebu Aker ailesine ait evin bombalanması sonucunda da bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 500'ü çocuk olmak üzere 13 bine yükseldi.

İsrail uçakları Lübnan'ı bombaladı: Hizbullah'a ait hedefler vuruldu

İsrail ordusunun Lübnan'daki hava saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu son olarak Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 10 kadar havan mermisiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve İsrail topçularının karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Filistinli bir mahkumun daha şüpheli ölümü üzerine İsrail’deki hapishanede isyan çıktı

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılar düzenlemeye başladığı 7 Ekim'den bu yana hapishanelerde hayatını kaybeden Filistinli mahkumların sayısının 6'ya yükselmesi, İsrail’in güneyindeki bir hapishanede isyana yol açtı.

İsrail Hapishaneler İdaresi, yaptığı açıklamada, Ohalei Keidar Hapishanesinde isyan çıktığını ve bu nedenle acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Filistinli tutukluların yatak ve kıyafetlerini ateşe verdiği belirtilen açıklamada, gardiyanların bir süre sonra yangınları söndürmeyi ve koğuşların kontrolünü ele geçirmeyi "başardığı" ifade edildi.

Açıklamada, bir gardiyanın dumandan etkilenerek hafif yaralandığı da kaydedildi.

Haaretz: İsrail savaş helikopteri müzik festivalindeki sivilleri de vurdu

İsrail'in Haaretz gazetesi, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu yazdı.

Haaretz'in haberine göre polis tarafından yapılan soruşturmada, bir İsrail helikopterinin, 7 Ekim'de İsrail içine sızan Hamaslılarla birlikte bölgede düzenlenen müzik festivaline katılan sivillere de ateş açtığı ortaya çıktı. Festivalde 364 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

Haberin ardından Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada "7 Ekim'de Gazze sınırında sivillerin vurulduğu yönünde İsrail basınında yer alan haber, işgal hükümetinin, o günle ilgili yalanlar ve sahte hikayeler uydurduğunu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlamıştır" ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in, bu yalanı, Filistinlileri yurtlarından tehcir etmek için işlediği soykırımı gerekçelendirmek adına uydurduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebek Refah'ta

Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze’nin güneyinde başka bir hastaneye nakletmeyi başardıklarını duyurdu. Prematüre bebekler, Refah kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 13 bine yükseldi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 700 kişi artarak, 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine ulaştığını duyurdu.

Ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

Daha önce açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu sayının yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu aktarıldı.