Güne soL'dan bakın: 2 Aralık 2023

TKP'nin 'Filistin Açık Oturumu' Ankara'da yapıldı

TKP tarafından düzenlenen "Filistin Açık Oturumu" Ankara'da gerçekleştirildi. Açık oturumda Kemal Okuyan, Engin Solakoğlu, Hasan Sivri, Musa Özuğurlu, Mustafa Kemal Erdemol söz aldı.

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: 'Bir kez verilecek zamla bu iş biter'

Asgari ücrete tek zam açıklamasında bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" dedi.

Tosyalı Holding işçilere cep telefonu kullanımını yasakladı

İskenderun’daki çelik fabrikasında 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı patlamanın görüntülerinin yayılmasının ardından Tosyalı Holding çareyi işçilere cep telefonu yasağında buldu.

Türkiye'den çekip gitmek - 3: Tutunamayanlar, geri dönenler

"Evet, bir masallar diyarında yaşıyorduk. İnsanlar seküler, ortam çok iyi. Ama biz bu masalın konusu değil konuğuyduk. Bu masallardaki köleleri sahneliyorduk. Geri döndüm. Yapamadım. Olmadı."

İsrail'den Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı: Yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, geçici ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başlaması sonucu en az 193 kişi hayatını kaybetti, 650 kişi yaralandı.

Belediye başkanı kreş sözünü tutmadı, Kartallı kadınlar imza kampanyası başlattı

Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, Kartal Belediye Başkanı Yüksel’in 2019 seçimleri öncesinde 10 yeni kreş sözünü tutmadığını belirterek; sözü verilen kreşlerin açılması için imza kampanyası başlattı.

Yurtsever Hukukçular İzmir'de 'yeni anayasanın meşruluğunu' tartıştı

Yeni anayasaya ilişkin tartışmalar devam ederken Yurtsever Hukukçular, İzmir'de “Anayasa Yapma Meşruluğu” başlıklı bir yuvarlak masa söyleşisi gerçekleştirdi.

TÜRK-İŞ yönetiminde değişiklik yok: Atalay yeniden başkan

TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.

Tabip odalarından birçok ilde basın açıklamaları: 'TTB susturulamaz'

TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen basın açıklamalarıyla protesto edildi.