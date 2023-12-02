Tabip odalarından birçok ilde basın açıklamaları: 'TTB susturulamaz'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından 1-2 Aralık 2023 günlerinde birçok ilde tabip odaları ile emek örgütlerinin çağrılarıyla basın açıklamaları düzenlendi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Mardin, Van, Muğla, Batman ve Adıyaman’da düzenlenen basın açıklamalarında “Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz”, “Hekimler susmaz, TTB susturulamaz”, “Hukuku, adaleti ve TTB’yi savunuyoruz” yazılı pankartlar açıldı.

Açıklamalarda “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “TTB susmadı, susmayacak”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” sloganları atıldı.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de Ankara’da düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Hukukun üstünlüğünü tümüyle rafa kaldıran ve anayasasızlaşma sürecine kapı aralayan iktidarın demokratik kamuoyuna yönelik saldırılarını tırmandığı belirtilen açıklamalarda TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan hukuksuz sürecin de bunun bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

TTB’nin sadece sağlık politikalarının geliştirilmesi için değil; özgürlük, demokrasi, adalet için de mücadele ettiği belirtilen açıklamalarda TTB’nin bugün olduğu gibi bundan sonra da hem toplum sağlığı hem de meslektaşlarının ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.