TTB davasında karar: Merkez Konseyi üyeleri görevden alındı

Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik davada, Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verildi. Mahkeme yeni merkez konseyi seçimlerini tamamlamak üzere beş kişilik bir heyet görevlendirdi.

TTB Görevden Alma Davası, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davanın bugünkü duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyi üyeleri ile avukatları katıldı.

Davada tahkikat aşamasının bittiğini söyleyen mahkeme başkanı, duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söyleyerek sözlü yargılamaları aldı. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi.

'Konunun TTB MK ile ilişkilendirilmesi doğru değil'

Duruşmada savunma yapan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şöyle konuştu:

"Bizim en önemli çalışma alanımız halk sağlığı alanıdır. Bu alan TTB'nin omurgasıdır. Bu omurga yıllarca eğilip bükülmedi. Defalarca yargılandık. Elbette iktidar yaptıklarımızdan rahatsız olacaktı. Bizi böyle susturmak istiyorlar. Daha adımla bir anılmayan örgüt kalmadı. Gazetelerde verdiğim bilimsel beyana dair 'kişisel görüş' dediler. Hayır bu bilimsel bir görüştür. İşte gerçekleri böyle kapatıyorlar. Görüntülere dair ben bir ön tanı yaptım. Hangi silahın kullanılacağını uluslararası örgütler karar vercek. Haliyle konunun TTB MK ile ilişkilendirilmesi doğru değil. Beni TTB'den alsanız ne olur? Ben bu kapıdan 1978'de girdim. Bu kararın usülden yana olmasından öte kararın adil olması gerekir."

Merkez Konseyi görevden alındı

Kararını açıklayan mahkeme, Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Mahkeme yeni merkez konseyi seçimlerini tamamlamak üzere beş kişilik bir heyet görevlendirdi.

Söz konusu karara ilişkin TTB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır. Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır!"

Ne olmuştu?

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında ‘terör propagandası yapmak’ iddiasıyla 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklandı.

1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yetkisizlik’ kararı verilerek İstanbul’a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı’nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları iddiasıyla görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.