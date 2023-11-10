Sağlık Bakanı doktorları kastederek para işareti yaptı, TTB tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğini iddia etti.

Koca, doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Bizden dolayı değil" dedikten sonra "para" işareti yaptı

Olaya ilişkin görüntüleri paylaşan Türk Tabipler Birliği (TTB), "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”… UTANIYORUZ!" dedi.