Bakan Koca HPV aşısının ücretsiz olması için yürütülen mücadeleyi hedef aldı: 'Elimizi zayıflatmayın'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 2022 yılının kasım ayında rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olacağına yönelik vaadinin ardından yaklaşık 1 geçti.

Bu süreçte HPV aşıları zamlanırken, üretici firmalarla görüşmeler yapıldığını söyleyen Koca, "Bu konudaki talebin dile getirilme şekli, kamu menfaatini de koruyacak şekilde planlarsak daha anlamlı olur. Bu konuda sizlerden istirhamım lütfen bizim elimizi zayıflatmayın" açıklamasında bulundu.

Mücadele yürütenleri hedef aldı: 'Elimizi zayıflatmayın'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Koca, bir yılın ardından HPV aşısı hakkında açıklamada bulundu.

HPV aşısını üreten onaylanmış iki kuruluş olduğunu belirten Koca, iki firmayla da görüşmelerin devam ettiğini aktardı. HPV aşısının aşı takvimine eklenmesi için yürütülen mücadeleyi hedef alan Koca, programın başlamasına yönelik kamuoyu oluşturulmasının firmalarla yapılan ticari görüşmelerde ellerini zayıflattığını savundu. Koca, aşının ücretsiz olması için mücadele edenlere, "Bu konuda sizlerden istirhamım lütfen bizim elimizi zayıflatmayın" çağrısında bulundu.

'Dünyanın üçüncü onaylı aşısı neden Türkiye'den çıkmasın?'

Koca, aşının üretilmesi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın görevlendirildiğini ve bu kapsamda Biyoteknoloji Enstitüsü'nün de çalışmaya başladığını aktardı.

Aşı üretiminin zaman alacağını söyleyen Koca, "İlk bilgiler yerli aşıyı da bunu da üretebileceğimizi gösteriyor. Dünyanın üçüncü onaylı aşısı neden Türkiye'den çıkmasın? Elbette bunun zaman alacağını biliyorum. Aşı geliştirme faaliyetleri zaman alıcı süreçler" dedi.

'En kısa sürede başlatmak istiyoruz'

Yerli aşıya sahip olana kadar "mecburen aşı alınacağını" söyleyen Koca, üretici firmalarla görüşmelerin devam ettiğini ve programı en kısa sürede başlatmak istediklerini iddia etti.

Aşının aşı takvimine eklenmesi için yürütülen mücadeleye dair çağrısını yineleyen Koca, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Başta da söylediğim gibi talebin şekli bizi ticari olarak zorda bırakmamalı, elimizi lütfen zayıflatmasın. En uygun koşullarda aşıyı temin edebilmek için çalışıyoruz. Sizin de elimizi güç tutma konusunda destek vereceğinden şüphe etmiyoruz."