İsrail'den Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı: Yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 1 Aralık'ta geçici ateşkesin sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarda en az 193 kişi hayatını kaybetti, 650 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırılarında, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 100'den fazla sivilin öldürüldüğü açıklandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre; İsrail, Cibaliya'da yüzlerde kişinin yaşadığı bir binayı hedef aldı. İsrail'in füze saldırısı sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişilerin arasında kadın ve çocukların da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Basına yansıyan haberlere göre, onlarca kişinin de yaralandığı saldırının ardında pek çok kişi enkaz altında kaldı. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırı sonrası kaç kişinin kayıp olduğu netlik kazanmadı.

Ateşkesin ardından 193 kişi öldürüldü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda 4 günlük geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. Varılan rehine takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli rehine, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusu 1 Aralık'ta geçici ateşkesin sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 193 kişi hayatını kaybetti, 650 kişi yaralandı.