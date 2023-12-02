Belediye başkanı kreş sözünü tutmadı, Kartallı kadınlar imza kampanyası başlattı

İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye başkanlığına seçildiği 2019 Yerel Seçimleri öncesinde belediyenin kreş sayısını 14’ten 24’e çıkaracağını vaat etmişti.

Ancak Yüksel’in görev süresinin dolmasına artık aylar kala sadece 1 yeni kreşin açılışı gerçekleşti.

İmza kampanyası başlattılar

Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, sözü verilen ancak faaliyete geçirilmeyen kreşler için imza kampanyası başlattı.

Emekçi kadınların kreş sorunu her geçen gün büyürken; Kartal halkının kaynaklarının Kartallı emekçilerin sorunları için kullanılmasını gerektiği belirten Kartal Kadın Dayanışma Komiteleri, yaptığı açıklama ile imza kampanyası için çağrıda bulundu.

İmza kampanyasına destek olmak için Kartal’da bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) semt evleri, meydanlar, pazar yerleri adres olarak gösterildi.

'Kartal Belediyesi sözünü verdiği kreşleri neden açmadı?'

Kartal KDK’nin ‘Kreş Hakkımız Söke Söke Alırız! Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e Soruyoruz: Kreş Sözünüzü Neden Tutmuyorsunuz?’ başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:

“Bu düzende çocuğu olan kadınlar için çalışmak, önce çocuğunu bırakabileceği bir yer bulmak demek. İşte en başta buna itirazımız var: Çocuk bakımı neden sadece biz kadınların üzerinde? Neden çocuklar için işinden ayrılmak zorunda olan, çalışmaktan vazgeçen hep biz kadınlar oluyoruz.

Bir yandan geçinebilmek için düşük ücretlerle saatler boyu çalışıyoruz, bir yandan ertesi gün işe gidebilmek için her ay özel kreşlere onbinlerce lira harcıyoruz. Aldığımız üç kuruş da yetmiyor; kreş ücretlerini ödemek için kredi çekiyoruz, borç alıyoruz, temel ihtiyaçlarımızdan kısıyoruz. Toruna bakacak büyükannesi dedesi olanlarımız kendisini şanslı sayıyor, olmayanlar ise kara kara düşünüyor; belki çalışmaktan vazgeçiyor. Neden? Çünkü ne devlet ne belediyeler hiç bir ilçede yeterli sayı da kreş açmıyor.

Bu ilçelerden biri de bizim ilçemiz, Kartal. Üstelik bir önceki yerel seçim sürecinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksek, ilçede 10 kreş açma sözü vermişti. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde ise bu kreşlerden sadece bir tanesini açtı. Kartal'daki emekçi kadınların kreş sorununa bir nebze olsun çözüm olacak bu hizmetin hangi gerekçelerle ile verilmediğini merak ediyor ve muhataplarına soruyoruz: 'Kartal halkının sorunlarına kamusal çözümler üretmesi gereken Kartal Belediyesi sözünü verdiği kreşleri neden açmadı?'

Açılmayan her bir kreş, tutulmayan her bir vaat çocuklarımızı ya devletin bütün olanaklarını kullanan tarikatların eline itiyor ya da bizim yoksulluğumuzu arttırmak pahasına özel kreş patronlarının ceplerini dolduruyor.

Kartallı emekçi kadınlar kreş haklarına sahip çıkıyor, mücadeleye başlıyor. Sen de katıl, imza ver, sesimize güç ver! Kreş hakkımız söke söke alırız!”