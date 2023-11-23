Kurtuluş Semt Evi'nde 'Cumhuriyet ve Kadın' etkinliği

İstanbul Şişli'de Kurtuluş Kadın Dayanışma Komitesi dün akşam TKP Kurtuluş Semt Evi'nde Cumhuriyet ve Kadın başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğin konukları Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurucularından gazeteci ve yazar Zülal Kalkandelen ve TKP MYK üyesi ve Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü avukat Serap Emir oldu.

Cumhuriyetin öncelikle bir kadın devrimi olduğuna vurgu yapan Zülal Kalkandelen bugün bile ileri adımlar olarak görülecek devrimlerin dönemin koşulları düşünüldüğünde çok daha zamanının ötesinde olduklarını dile getirdi.

Kalkandelen kuruluş devrimlerinin bir yandan tebaayı yurttaşa dönüştürürken kadını da her alanda erkekle eşit bir konuma getirmeye çalıştığını belirtti.

Bugün gelinen noktada kadınların kimi haklarını kullanamadığını, kimilerini ise tamamen kaybettiğini dile getiren Kalkandelen, toplumun laiklik, kamuculuk ve antiemperyalizmden asla vazgeçmemesi, bu cepheleri geri kazanması gerektiğini vurguladı.

Kalkandelen mevcut meclisin bu temel ayakların üzerinde durmadığının, emekçileri, kadınları, öğrencileri, toplumu temsil etmediğinin altını çizerek, tam da bu nedenlerle Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin kurucularından olmaya gönüllü olduğunu açıkladı. Bu meclisin, Mustafa Kemal Atatürk’e de referansla "halkın teşkilatı" olduğunu ve halkın unuttuklarını ona hatırlatacak, yapabileceklerini ona gösterecek nitelikte olacağını belirtti.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşan Serap Emir Cumhuriyet’in işgal altındaki bir halkın önce kurtuluş sonra kuruluş mücadelesi ile kurulduğunu belirtip, bu mücadelede kadının rolüne vurgu yaptı.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında elde edilen, döneme göre ileri sayılabilecek hakların kazanılmasında Sovyetler Birliği etkisini ve kadın derneklerinin mücadelesini işaret edip, bugün de aynı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gerici politikalarla iktidarın, muhalefetin de desteğiyle, sistematik biçimde kadını toplumsal hayattan uzaklaştırmaya çalıştığını, kadına sadece annelik rolünün verilmeye çalışıldığını fakat tüm bunlara izin verilmeyeceğini belirtip örgütlü mücadele çağrısında bulundu

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ve mecliste kadın temsiliyetinin önemini vurgulayan Emir, 3 Aralık’ta İstanbul'da Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi için yapılacak seçimlere "elini taşın altına koymak isteyen tüm mücadeleci kadınları" davet etti.