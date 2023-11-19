Güne soL'dan bakın: 19 Kasım 2023

Ogün Samast hakkında 'FETÖ' iddianamesi

Hrant Dink'in katili Ogün Samast 16 yıl tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Samast hakkında "FETÖ adına suç işlediği" iddiasıyla yeni iddianame düzenlendi.

Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon: Yurttaşlar uzaklaştırdı

Sunucu ve yazar Metin Uca için Ankara'da düzenlenen cenaze töreni sırasında provokasyonda bulunan iki kişi, yurttaşlar tepki gösterince alandan ayrıldı.

Haaretz: İsrail ordusu 7 Ekim'de Hamaslılara ateş açarken müzik festivalindeki sivilleri de vurdu

İsrail gazetesi Haaretz, açılan bir soruşturmanın 7 Ekim'de bir İsrail savaş helikopterinin Hamaslılara ateş açarken müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu ortaya çıkardığını duyurdu.

Avrupa’daki komünist partilerden yeni girişim: Avrupa Komünist Hareketi

12 parti, bu haftasonu Atina’da yapılan toplantıda Avrupa Komünist Hareketi’ni ilan etti. Oluşumda Türkiye’den de TKP var.

2. Doğan Avcıoğlu Ödülleri sahiplerini buldu

Bu sene verilen eser ödüllerinde birinciliği Dr. Fatma Eda Çelik “Kişisel İktidardan Millet Meclisine Saltanattan Cumhuriyete” kitabıyla aldı. Çelik adına ödülü kardeşi Esra Yazıcıoğlu aldı. İkincilik ödülü Doç. Dr. Nevzat Evrim Önal’ın “İnsan Bencil mi?” kitabına verildi.

Onur ödülünün bu seneki sahibi ise “hocaların hocası” olarak bilinen, soL yazarı Prof. Dr. Korkut Boratav oldu.

Gazzeli Mahmut'la Türkiye'den Filistin'e bakmak: 'Bir yolunu bulacağız, seviyoruz Filistin'i'

Mahmut genç bir hekim. Yeni mezun ve uzmanlığına başlamak üzere. "Çocuk cerrahı olacağım" diyor. Ailesi Gazze'de sıkışmış durumda. Ama umutlu. "75 yıldır direniyoruz. Her şeye rağmen umutluyuz" diyor.

Kızıldeniz'de 'İsrail gemisi' Husiler tarafından alıkonuldu: Türkiye'den yola çıkmıştı

Kızıldeniz'de "Galaxy Leader" adlı geminin Yemenli Husilerce alıkonulduğu belirtiliyor. Husiler İsrail'e ait tüm gemileri hedef alacaklarını duyurmuştu.

Füruzan ve Akim Sevgilim: Okuru bekleyen sorumluluk

Okurun sorumluluğudur. Okunacak. “Gönlüm onların ölümünden yana değildir” diyenlerin sesleri çoğalacak. Onların seslerine katılınacak. Sevdalar yaşayacak. İnsan yeniden ayağa kalkacak. Yaşayacak.

Enkazdan dekor, acıdan film olur mu?

Doğru konumlanan sanat toplumsal bir trajediyi istismar etmez, sorun yaşayanlara sahip çıkar, acıların aşılmasına hatta muhataplarına yönelik bir öfkeye dönüşmesine vesile olmaya çalışır.

Erdoğan’ın Berlin ziyareti: Ortak çıkarlar görüş ayrılıklarından çok daha güçlü

''Karşılıklı atışmalar sürerken, ilişkilerin temelini sermayenin çıkarları ağırlıklı olarak da kârları belirliyor".