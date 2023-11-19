Avrupa’daki komünist partilerden yeni girişim: Avrupa Komünist Hareketi

Avrupa’daki komünist ve işçi partileri arasında yeni bir bölgesel işbirliğini amaçlayan Avrupa Komünist Hareketi, 18 Kasım’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen toplantıyla kuruluşunu ilan etti.

Bu işbirliğinin, marksizm-leninizmin ilkeleri doğrultusunda hareket eden ve sosyalist devrimin güncelliğini savunan partiler arasında iletişimi artırarak siyasal ve ideolojik ortaklığı pekiştirmesi, partilerin işçi sınıfı içindeki bağlarını ve ortak somut mücadelelerini güçlendirmesi ve Avrupa’da devrimci mücadeleye enerji verecek gerçek bir devrimci odak oluşturması amaçlanıyor.

Yunanistan Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türkiye Komünist Partisi, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın da yer aldığı parti heyeti tarafından temsil edildi.

Okuyan’ın toplantıdaki konuşmasından öne çıkan başlıklar partilerin ortak faaliyetlerinin dayandığı ideolojik çerçevenin, Avrupa Komünist Hareketi’nin güncel siyasi mücadeleye koyacağı katkının ve bu işbirliğinin parçası olmayan diğer parti ve grupların, işçilerin ve aydınların ilgisini çekecek bir canlılıkla hareket etmesinin önemi oldu.

Avrupa Komünist Hareketi’nin öncülü olan ve 2013’ten beri faaliyet gösteren Avrupa Komünist İnisiyatifi, geçtiğimiz Eylül ayında sona ermişti. İnisiyatif, özellikle Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından partilerden bazılarının doğrudan savaşın taraflarından Rusya’nın yanında yer alması nedeniyle ayrılık yaşamıştı. Aralarında TKP’nin de yer aldığı diğer partiler, Rusya’yı destekleme pozisyonunun, savaşın asıl sorumlusu olan batı emperyalizmi ve NATO’nun saldırganlığına karşı işçi sınıfının bağımsız mücadelesine odaklanan devrimci hattan uzaklaşarak emperyalist sistem içindeki rekabette kendi ülkelerinin iktidarını ve sermaye sınıfını destekler bir pozisyon olduğunu belirtmişti.

Tüm bu partiler, bu yılki ayağı TKP’nin ev sahipliğinde İzmir’de toplanan Dünya Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nda bir araya gelmeyi sürdürüyor. Ancak yeni kurulan Avrupa Komünist Hareketi, bir tartışma platformundan ziyade, katılımcı partilerin başta medya ve enformasyon olmak üzere somut işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

12 partinin katılımıyla gerçekleşen kuruluş toplantısında TKP’nin yanı sıra şu partiler yer aldı:

Avusturya Emek Partisi, Fransa Devrimci Komünist Partisi, Komünist İşçi Partisi - Barış ve Sosyalizm için (Finlandiya), Hollanda Yeni Komünist Partisi, İrlanda İşçi Partisi, İspanya İşçileri Komünist Partisi, İsveç Komünist Partisi, İsviçre Komünist Partisi, Komünist Cephe (İtalya), Ukrayna Komünistleri Birliği, Yunanistan Komünist Partisi.

Toplantıda kabul edilen Filistin halkı ile dayanışma açıklaması, Avrupa Komünist Hareketi’nin kamuoyuna dönük ilk açıklaması olacak.