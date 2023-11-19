Metin Uca'nın cenazesinde provokasyon: Yurttaşlar uzaklaştırdı

Geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakıma kaldırılan, iki haftalık çabaya rağmen 16 Kasım'da hayatını kaybeden tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Naaşı Ankara Kocatepe Camii’ne getirilen Metin Uca'nın cenaze töreni sırasında iki kişi, "Metin Uca vasiyetinde cenaze namazı istemedi" diyerek provokasyonda bulundu.
Yurttaşların, "Utanmazlar, terbiyesizler, olay çıkarıyorlar" diyerek tepki göstermesi üzerine provokatörler alandan uzaklaştı.