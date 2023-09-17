Güne soL'dan bakın: 17 Eylül Pazar

Diyarbakır Kalesi'ndeki 'namaz' etkinliğine çocuklar harem selamlık ayrılıp tekbirlerle yürütüldü

Kuran Nesli Platformu'nun Diyarbakır'da düzenlediği "Hayat namazla güzeldir" etkinliğine kamyonetle taşınan çok sayıda çocuk, kız ve erkek ayrı gruplar halinde sıralanıp tekbirlerle yürütüldü.

TKP: Ülkemizin eşit ve aydınlık bir geleceği olduğunu gösterelim

Cumhuriyetin temellerine saldırıların arkasında sermaye sınıfının olduğunu vurgulayan TKP "Ülkemizin sahipsiz olmadığını, eşit ve aydınlık bir geleceği olduğunu gösterelim" açıklamasını yaptı.

Göçmenleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 5 göçmen yaşamını yitirdi

Van'da Geri Gönderme Merkezi'nden Antep'e götürülen göçmenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 göçmen hayatını kaybetti. 7 polis, 2 şoför, 21 göçmen yaralandı.

TKP İstanbul'dan LGBT yurttaşların hedef gösterilmesine tepki

İstanbul'da gerici gruplarca "Büyük Aile Buluşması" adı altında düzenlenen mitingle LGBT yurttaşların hedef alınmasına tepki gösteren TKP İstanbul İl Örgütü "Tüm yurttaşların eşitçe yaşayacağı, nefretin sömürünün suç olacağı emekçilerin cumhuriyetini kuracağız" açıklamasını yaptı.

Menderes Belediye Başkanı: Yangına müdahale ederken düşen helikopterdeki 3 kişi hayatını kaybetti

Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan, İzmir Menderes'te çıkan orman yangınına müdahale ederken düşen helikopter kazasında aranan üç kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini duyurdu.

Sivas Katliamı davasının anatomisi

Mert Doğan soL için yazdı: "Hukuk önemli bir mücadele alanı ama toplumsal tarih sadece hukuk kararlarıyla veya mahkeme koridorlarında şekillenmiyor. Sivas Katliamı bize bir ders ve yarım kalmış bir hesap bıraktı."

Erdoğan ABD'ye gitti

BM Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sayıda bakan da eşlik etti.

TCDD'den bilet fiyatlarına zam

TCDD, yüksek hızlı tren biletlerine zam yaptı. Zamlı fiyatların uygulamaya girmesiyle birlikte daha önce 323 TL olan Ankara- İstanbul hattının bilet fiyatı, 430 TL’ye yükseldi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Menderes'in mezarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin yıl dönümünde, Menderes'in anıt mezarını ziyaret etti.

Metal iş kolunda toplu sözleşme süreci başladı: 'İşçiler kavgaya hazır durumda'

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde fabrikalara öncülük eden temsilciler, sürece dair soL'a konuştu.

Neşet Günal’ın korkulukları

Fide Lale Durak soL için yazdı: “Çoğu Anadolu insanı gibi benim de doğum günüm belli değil. Bağbozumunda dünyaya gelmişim, Nevşehir’de. Yıl: 1923.”