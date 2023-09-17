Göçmenleri taşıyan otobüs şarampole devrildi: 5 göçmen yaşamını yitirdi

Van'da Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e göçmenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 göçmen yaşamını yitirdi. Kazada 7 emniyet personeli, 2 şoför ve 21 göçmen yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 03.01 sıralarında Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkisinde, Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep'e göçmen taşıyan otobüsün şarampole devrildiği belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye ambulans, UMKE, AFAD, emniyet, jandarma ve itfaiye personelinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonucunda ilk belirlemelere göre 7 emniyet personelimiz, 2 şoför, 26 düzensiz göçmen yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelerimize sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiştir. Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 11'inin tedavisi devam ediyor.