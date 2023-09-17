TCDD'den bilet fiyatlarına zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı.

TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatlar güncelledi ve zamlı fiyatlar uygulamaya girdi.

Daha önce 323 TL olan Ankara- İstanbul hattının bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattının bilet fiyatı ise 130 TL den 173 TL’ye yükseldi.