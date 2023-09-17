TKP İstanbul'dan LGBT yurttaşların hedef gösterilmesine tepki

İstanbul Saraçhane'de Fatih Anıt Parkı'nda gerici gruplarca "Büyük Aile Buluşması" adı altında düzenlenen mitingle LGBT yurttaşlar hedef alınıyor.

TKP İstanbul İl Örgütü "gerçeğin üzerini örtemezler" diyerek LGBT yurttaşların hedef gösterilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

TKP İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Nefret diliyle LGBT yurttaşları hedef göstermeye kalksalar da gerçeğin üzerini örtemezler. Bu düzeni de, ayakta kalmak için üretmek zorunda olduğu karanlığı da yırtıp atacağız!" denildi.

Açıklamada "Tüm yurttaşların eşitçe yaşayacağı, nefretin sömürünün suç olacağı emekçilerin cumhuriyetini kuracağız" ifadesine yer verildi.

RTÜK bugün İstanbul'da düzenlenen LGBT karşıtı mitinge çağrı videosunun TV kanallarında "kamu spotu" olarak yayınlanmasına karar vermiş, karara kurul binası önünde tepki gösterenlerse gözaltına alınmıştı.