Metal iş kolunda toplu sözleşme süreci başladı: 'İşçiler kavgaya hazır durumda'

Fabrikalarda bulunan işçiler, yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin ilk sözü söyledi ve taslaklar oluşturuldu. Taslak geçen hafta Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) patronlarına teslim edildi. Eylül yürürlüklü sözleşmenin ilk görüşmesi yakın zamanda gerçekleştirilecek.

Bu dönemki sözleşme süreci, diğer sözleşme süreçlerinden farklı olacak. Patronlar kar rekorları kırarken, işçilerin olanca hızla yoksullaştığı bir dönemden geçiyoruz. Artan kiralar, gıda ve enerji maliyetleri işçilerin belini bükmüş durumda. Dolayısıyla işçiler biraz olsun nefes alabilmek, bu yoksulluğu yaratanlardan haklarını alabilmek için mücadeleye hazır ve öfkeli. Çok net ki işçilerin öfkesi, sözleşme sürecinin en önemli belirleyeni olacak.

Şimdi söz bu süreçte fabrikalara öncülük eden temsilcilerde.

'İşçiler kavgaya hazır durumda'

Mehmet Kılıç, Sarkuysan merkez fabrika BMİS Baş Temsilcisi

Taslağın, fabrikamızda biraz daha yüksek olması gerektiğini, sonuç olarak da taslak açıklandığı için kamuoyuna bu taslağın tamamen sahiplenmesi gerektiğini, bunun içinde mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz ve çok kararlıyız. Eylül ayında önden yüzde 30 istenmesi aslen bir zorunluluktu üyelerimiz açısında, çünkü bu coğrafyada Cumhuriyet tarihinden itibaren, emekçiler üzerinden bu kadar yoksullaşma gerçekleşmedi.

Bu ülkenin emekçileri her gün yoksullaşırken, patronlar çok büyük karlar elde ettiler. Biz işçi sınıfının payına ise her gün sefalet ve yoksulluk düştü. Bu ülkede biz işçiler geçinemiyoruz artık. Bıçağın kemiğe dayanmasından öte, bıçak artık kesmeye başladı. Ülkedeki siyasi iktidarın her anlamda emekçileri zor bırakan politikaları açısından, patronlarda her geçen gün büyümekte.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın Mess’teki işçi ortalaması, kıdem yılı 7 yıl düşünün. Ortalama işçi ücreti, asgari ücretin biraz üzerinde ve bu ücretlerle biz her şeyi yaratan işçi sınıfına deyim yerinde ise kırıntılarla geçinin demektir, biz bunu reddediyoruz. Sosyal haklarımız maalesef komedi durumda, düşünün izin paramız tek bir kişinin memleketine gidiş otobüs bileti kadar, bayram paralarımız da aynı dram içerisinde ve diğerleri içinde durum öyle.

Fabrikalarda sürecin bir an önce başlaması gerektiğini, örgütlülüğün her toplu iş sözleşmesi döneminden çok daha önde olması gerektiğini düşünüyorum. İşçiler bir an önce mücadele etmek ve en azından bir tık nefes alabilmek için her türlü mücadeleye, kavgaya hazır durumdalar.

'İşçiler, geçinemedikleri için bu dönem daha kararlı'

Bülent Akarsu, Yücel Boru BMİS Baş Temsilcisi

Taslak fabrikada olumlu karşılandı. Bir an önce bu taslak alınması için Mess’le mücadele edilmeli. Eylül ayında önden para istenmesi üyelerimizin geçim sıkıntısı çektiği içindi, çünkü her geçen gün her şeye zam gelmekte, süreçte uzun sürdüğü için kaçınılmazdı.

Fabrikada örgütlülük iyi durumda. İşçiler, geçinemedikleri için bu dönem diğer dönemlere göre daha kararlı. İşçiler, mücadeleye girmekten başka çareleri olmadığını bildikleri için, gözünü karartmış durumdalar. Toplu iş sözleşmesi taslağımıza sahip çıkılması, şeffaf bir şekilde sürecin üyelere aktarılması ve bu mücadeleden kesinlikle kaçınılmaması için elimizden geleni yapacağız.

'Eylemlilik sürecini heyecanla bekliyor üyeler'

Mahmut Polat, Dostel BMİS Baş Temsilcisi

Taslak fabrikada olumlu karşılandı hemen hemen hazırladığımız taslağa yakın bir taslak olduğunu söyledi üyeler.

Eylül ayı için istenen para konusunda diğer fabrikalara kıyasen daha az bir talep vardı ama fabrikadaki herkes bu karardan memnun oldu. Maaşlar ve sosyal haklar için söylenecek çok bir şey yok, günümüz şartlarında çok yetersiz. Eylül ayı itibariyle en düşük işçi maaşı maksimum 17 bin TL, bu para kira ve faturalara yetiyor ancak.

Fabrikada örgütlülük anlamında bir sıkıntı yok, sürece bütün üyeler hazır hatta diğer toplu sözleşmelere kıyasen eylemlilik sürecini heyecanla bekliyor üyeler.

'Ekonomik yük daha da arttı'

Yusuf Karakaya, Fontana BMİS Baş Temsilcisi Beklentiler

Sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve ekonomik sıkıntıların göz önünde bulundurarak hareket edilmesi önemli. Taslak genel anlamda kabul gördü, özellikle asgari ücret ve kıdem maddesini bu dönemin olmazsa olmaz maddeleri. Arz olmadan talep olmuyor.

Şu an okulların da açılmasıyla ekonomik yük daha da arttı. Dolayısıyla diğer sözleşmelerden farklı olarak Eylül ayı için önden para talep etmiş olduk, böyle bir talep oluştu. İşçiler, yaşadığı ekonomik travma nedeniyle hayat standartlarının yükseltilmesini istiyor.

'Daha bir keskinleşmiş vaziyette bekliyorlar'

Şenol Güler, Sarkuysan Emaye Baş Temsilcisi

Taslak fabrikada işçilerin tamamına yakını tarafından olumlu karşılandı. Fakat bu taslağın yüzde 100'ünün altında asla olmaması gerektiğini düşünüyorlar.

Sendikanın önceden istediği avans niteliğindeki talep çok ciddi karşılık buldu. 6 ay gibi bir süreye, mevcut koşullarda tahammüllerinin olmadığının söylenmesini de olumlu buldular ve merakla sonucunu bekliyorlar. Şu an için ülke şartlarının da etkisiyle süreci daha bir keskinleşmiş vaziyette bekliyorlar. Bu da olumsuz bir durumda grevi göze alabilecekleri noktasında umut veriyor.