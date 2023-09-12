Metal'de toplu sözleşme teklifleri MESS'e verildi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Öz Çelik-İş sendikasının Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütecekleri ve 3 işçi sendikasının örgütlü olduğu 247 işyeri ve işletmede değer üreten yaklaşık 185 bin metal işçisini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başlıyor.

İşçi sendikalarından yapılan açıklamaya göre; bugün Grup Toplu İş Sözleşmesinin teklifi MESS’e verildi.

Sendikaların tekliflerinde neler var?

Birleşik Metalden yapılan açıklamaya göre; Grup toplu iş sözleşmesi teklifi, 84 ana madde, 7 geçici madde ve 13 ek maddeden oluşuyor.

Birleşik Metal İş’in ücret teklifi birinci altı ay için tamamlama, seyyanen zam ve kıdem zammı ile birlikte yüzde 140,50 seviyesinde.

Türk Metal Sendikasının ücret zam teklifi ise birinci altı ay için tüm ücretlere tamamlama, kıdem zammı ve yüzde zam ile birlikte yüzde 110 seviyesinde.

Süreç nasıl ilerleyecek?

İşçi sendikaları ve işveren sendikası 6 iş günü içerisinde, ilk toplantının tarihini belirleyecek. İlk toplantı ile birlikte; 60 günlük toplu görüşme süreci başlayacak.