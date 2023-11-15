Güne soL'dan bakın: 15 Kasım 2023

TKP'den İsveç'in NATO'ya katılım protokolü öncesi açıklama: 'TBMM için bir utanç vesilesidir'

TKP, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek olan İsveç'in NATO'ya katılım protokolü öncesi yaptığı açıklamada, 'Bu konu TBMM için bir utanç vesilesidir' dedi.

Amasra katliamı davası: Havalandırmanın 50 yıllık olduğu faciadan önce belirlenmiş

Amasra'da 43 işçinin yaşamını yitirdiği katliamdan yıllar önce hazırlanan evrakta aspiratörün değişmesi gerektiğinin belirtildiği ortaya çıktı.

'HPV riski var' diye yurttan uzaklaştırılan öğrenci için KDK'lerden İl Yurt İdaresi'ne ziyaret

Kocaeli KDK'den bir heyet İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü İdari Yurt Müdürlüğü'nü ziyaret edip, "HPV riski taşıdığı" için yurttan uzaklaştıran öğrencinin yurda geri dönmesinin sağlanmasını istedi.

BİSAM: Açlık sınırı 13 bin, yoksulluk sınırı 44 bin oldu

BİSAM’ın açıkladığı verilere göre açlık sınırı 12 bin 928 lira, yoksulluk sınırı 44 bin 718 liraya yükseldi.

Ankara'nın kalbi ranta açılıyor: 140 bin metrekarelik yeşil alan özelleştirilecek

Resmi Gazete'ye göre Ankara'nın merkezindeki arazi özelleştirilerek ranta açılacak. Arazide binlerce ağaç yer alıyor. Süreci Mimarlar Odası'ndan Tezcan Karakuş soL'a anlattı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 3 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüzde 200 yemek zammını protesto eden öğrencilere soruşturma

Öğrencilerin yemekhanede masaya çatal kaşıkları tabaklara vurarak ses çıkarmasının toplu eylem kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Patronlar çıldırdı: ÇED raporu olmadan patlayıcı tesis kurmak istiyorlar

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki bir araziye patlayıcı malzeme üretmek için fabrika kurmak isteyen şirket verileri değiştirerek ÇED raporunu delmek istedi. Köylüler sürece tepki gösteriyor.

Gazze'de 40. gün: İsrail, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor. İsrail, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı.

Kurtuluş, Kuruluş ve İki Savaş Sürecinde Türk Dış Politikasında SSCB Boyutu

Türk-Sovyet ilişkilerinde ilk kapsamlı sarsıntı Lozan Antlaşması’na yönelik hazırlık süreci ve konferans sırasında yaşanmıştır.

Depremin kültür endüstrisi: Film platosu olarak kullanılan enkazlar, para ödüllü hikayeler

Kültür endüstrisinin çarkları hızla dönmeye devam ediyor. Deprem bölgesinde çekimine başlanan "Şahsi Meselemiz" isimli filmin ardından, şimdi de para ödüllü "Deprem Öyküleri Yarışması" düzenleniyor.