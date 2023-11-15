BİSAM: Açlık sınırı 13 bin, yoksulluk sınırı 44 bin oldu

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Ekim 2023’ün Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasını yayımladı.

BİSAM’ın yaptığı araştırma sonucu dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmek için aylık harcama tutarının Ekim 2023 için 12 bin 928 lira olduğunu açıkladı. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı 44 bin 718 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarına göre yapılan hesaplamada yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığının 2 bin 385 lira, kadın için 2 bin 276 lira, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 471 lira , 4-6 yaş arası bir çocuk için bin 651 lira olduğunu açıkladı. Yani sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti sadece gıda için 8 bin 782 lira oldu. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 30 bin 379 liraya çıktı.

Günlük harcamalarda Ekim 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 138,52 liralık harcama gereksinimiyle oluşturdu.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 32,1 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28,5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 20 oldu. Ekmek, makarna vb. içinse pay yüzde 10,4 olarak belirlendi. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payıysa yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.