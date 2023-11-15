Ankara'nın kalbi ranta açılıyor: 140 bin metrekarelik yeşil alan özelleştirilecek

Ankara'nın merkezindeki arazi 13 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirilerek ranta açılacak.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Karakusunlar Mahallesinde yer alan 140 bin metrekarelik arazide binlerce ağacın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'na ait bir de arşiv binası yer alıyor. Arazinin özelleştirilerek ranta açılmak istendiğini ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, süreci soL'a anlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Karakusunlar mahallesinde yer alan 140 bin metrekarelik arazide binlerce ağacın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'na ait bir de arşiv binası yer alıyor.

Rant açısından iştah kabartıyor

Kamusal alanların özelleştirilerek ranta dönüştürülmesinin yarattığı sorunlar işaret eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, özelleştirilmek istenen arazinin rant açısından iştah kabarttığına değiniyor. "Bu arazi Konya yolunda Taurus AVM ile rezidanslarla çevrelenmiş alanın hemen yanında yer alıyor. Dolayısıyla ciddi bir rant alanı burası. Haliyle de herkesin dikkatini çekiyor" diyor.

'Kamu açısından değerlendirilebilir'

Halihazırda arazide yer alan Dışişleri Bakanlığı'na ait arşiv binası olduğunu hatırlatan Tezcan Karakuş Candan, "Bu arazi çok kıymetli. Neden böyle bir alandan kamu faydalanmasın? Özelleştirilmeden de bu alandan yararlanmak mümkün. Vaktiyle Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bu arazi için Dışişleri Bakanlığı'na ait bir kompleks için düşünülmüştü. Hatta bir tür proje yarışması dahi yapmışlardı. Ancak sonra bundan vazgeçtildi. Neden dolayı vazgeçildiğini de açıklamadılar. Ama bu arazinin kamudan çıkarılarak özel şirketlere peşkeş çekilmesine müsaade etmeyiz" ifadelerine yer verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan

'Biz o planları bozarız. Sürecin takipçiyisiz'

Henüz hangi şirketin bu arazi ile ilgilendiğini ya da kime satılacağına dair tartışmalar kesinlik kazanmazken Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu arazi ile ilgilenecek kim varsa sürecin takipçisi olacağımızı bilmeli. Plan değişikliği yaparlarsa planı bozacağız. Hukuki olarak her yolu deneyeceğimizden, kamusal alanları koruyacağımızdan şüpheleri olmasın. Bu durumun kabul edilebilir olmadığı bilmeleri gerekiyor. Kime satacakları, taliplileri henüz belli değil ama takipteyiz" dedi.