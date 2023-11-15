TKP'den İsveç'in NATO'ya katılım protokolü öncesi açıklama: 'TBMM için bir utanç vesilesidir'

Türkiye Komünist Partisi, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek olan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne dair açıklama yaparak bu konunun TBMM için utanç vesikası olduğunu belirtti.

NATO'nun bir terör örgütü olduğunun vurgulandığı açıklamada bu sürecin AKP hükümeti tarafından bir politika kozu olarak kullanıldığına ve bu sayede Türkiye'nin emperyalist siyasetin parçası olmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi.

"TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine NATO’nun genişlemesini değil, Türkiye’nin bu eli kanlı örgütten çıkmasını almalıdır" denilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

'Ülkemizin ve dünyanın derhal NATO'dan kurtulması gerekiyor'

"İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifi, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Bu konu TBMM için bir utanç vesilesidir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından NATO’nun Kuzey Avrupa’da yeni üyeler kazanması girişimi büyük bir hız kazandı. Bölgede NATO üyesi olmayan iki ülke, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği hızla gündeme geldi. Daha önce görülmemiş bir çabuklukla ilerletilen sürecin ilk sonucu, bu yılın Mart ayında Finlandiya’nın NATO üyeliğine alınması oldu. Ne yazık ki TBMM, bu konuda da çok kötü bir sınav verdi ve bu ülkenin üyeliği için olumlu görüş belirtildi, tek bir red oyu bile çıkmadı. Finlandiya’nın ardından İsveç’in üyeliği de bölgedeki savaş ortamının ve siyasi gerilimlerin süreklilik kazanmasına neden olacak. Zira başta ABD olmak üzere Batılı emperyalist güçler buradaki gerilimlerin devamından yana.

Konunun bir başka boyutu da, bu iki ülkenin NATO üyeliği sürecinin AKP hükümeti tarafından bir politika kozu olarak ele alınması. Konu hem iç politikada milliyetçi söyleme malzeme yapıldı hem de emperyalist güçlerle yapılan pazarlıklarda koz olarak masaya kondu. Böylece ülkemiz emperyalist siyasetin parçası olmayı sürdürmüş oluyor.

Oysa NATO bir terör örgütünden başka bir şey değildir. Başından beri ne kendi üyelerinin ne de başka ülkelerin halkları için barış getirmemiştir. Tersine, hedef aldığı ülkelerde terör estirmiş, katliamlar düzenlemiştir. Gerek doğrudan savaş açıp askeri girişimlerde bulunarak gerekse kontrgerilla taktikleri ile suikastler, darbeler gibi araçları kullanarak başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmiştir. Emekçilerin sesini yükseltmesine izin vermemiş, en kanlı girişimlerden bulunmaktan hiç çekinmemiştir.

Dünyanın NATO’dan derhal kurtulması gerekmektedir. Bunun ilk adımı ülkemizin ve diğer üyelerin NATO’dan çıkmalarıdır. TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine NATO’nun genişlemesini değil, Türkiye’nin bu eli kanlı örgütten çıkmasını almalıdır. Türkiye Komünist Partisi en başından beri bunu savunmuştur ve savunmaya da devam edecektir. Zira NATO yalnızca savaşların çıkmasına, kan dökülmesine ve insanlığın acı çekmesine neden olmaktadır.

Kahrolsun NATO, kahrolsun emperyalizm!"