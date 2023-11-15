Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yüzde 200 yemek zammını protesto eden öğrencilere soruşturma

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) yemeklere yüzde 200’lük zammı protesto eden 13 üniversite öğrencisine soruşturma açıldı. Öğrencilerin yemekhanede masaya çatal kaşıkları tabaklara vurarak ses çıkarmasının toplu eylem kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre öğrencilere gönderilen yazıda, 5 Ekim 2023 tarihinde Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhanede, öğrencilerin yemek zamlarını protesto etmek amacıyla yüksek sesle ve bağırarak yemek yiyen öğrencilerle beraber masaya vurarak çatal kaşıkları tabaklara vurma eyleminin toplu eylem kapsamında değerlendirildiği ve bu sebeple soruşturma açıldığı bildirildi.

DEÜ Rektörlüğü'nün emriyle açıldığı belirtilen soruşturma yazısında, öğrencilerin savunma yapması gerektiği ve yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları ifade edildi.

Soruşturma açılan bir DEÜ öğrencisi BirGün’e yaptığı açıklamada, soruşturmanın keyfi olarak açıldığını ancak sonucunun ne olacağını bilmediklerini belirtti. Öğrenci şunları söyledi: “Eylemlerimizin dördüncü gününde arkadaşlarımız yemekhanenin içinde gözaltına alındı. Yaptığımız eylemler çok meşru ve yasaldı. Bunu okul yönetimi de biliyor ancak eylemleri engellemek ve diğer öğrencilerin protestoya katılmasını engellemek istediler. Biz soruşturmanın amacının fişleme olduğunu ve keyfi olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir eyleme katılmayan sadece yanımızda duran bir arkadaşımıza bile soruşturma açıldığını öğrendik” dedi.