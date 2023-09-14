Güne soL'dan bakın: 14 Eylül Perşembe

Sivas Katliamı davasında zaman aşımı kararı

Sivas Katliamı'na dair son dava da mahkemenin zaman aşımı kararıyla düşürüldü.

Sivas Katliamı davasında zaman aşımına tepki: 'Bu dava biz bitti demeden bitmeyecek'

Sivas Katliamı davasında yönelik verilen zaman aşı kararının ardından mahkeme binası içinde oturma eylemi yapan davacılar, mahkeme binasının önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

TKP ilan etti: Tarikatların Ensesindeyiz!

Tarikatların Ensesindeyiz adıyla başlattığı mücadele aracını duyuran TKP, “bu ülkenin laikliğe ihtiyacı var” diyen yurttaşlara tarikatlara karşı birlikte harekete geçme çağrısında bulundu.

İngiliz hükümet propagandası Türk medyasına sızıyor

Yalan ve çarpıtmalarla dolu BBC haberleri, Cumhuriyet gibi yayınlarda yer buluyor. Parasını İngiliz hükümeti veriyor. Medyayı bu durumdan kurtarmak zorundayız.

Halk yoksullukla boğuşurken şirket kârları 2022’de tarihi rekoru gördü!

TÜİK'in verilerine göre firma kârlılıkları geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Net satışlarını geçen yıl yüzde 112 artıran şirketlerin, kârlarındaki yıllık artış yüzde 423’ü aştı.

Diyanet örgün eğitime el attı: Öğrenciler için dini eğitim merkezleri açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev alanını genişleten yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre Diyanet örgün eğitime devam eden öğrenciler için Kuran eğitim merkezleri açacak.

İşçiyi insandan saymıyorlardı, kavga başlayınca şakaya vurdular

Selçuk Ecza Deposu'ndaki işçiler anlatıyor: "Telefonla konuşuyordum, 'sizin ne özeliniz olabilir ki' diye aşağılıyorlardı." İşçiler örgütlenince, amirler işçilerle "şakalaşmaya" başladı.

NATO'nun kanlı müdahalesi Libya'ya yıllar sonra da katliam getirdi

Libya'daki selde iki barajın patlamasıyla ölenlerin sayısının 20 bine ulaşabileceği belirtiliyor. NATO'nun Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan müdahalesi yıllar sonra da katliama neden oldu.

'Antiemperyalizm yeni beraberliğin ilk adımı olur'

Araştırmacı-yazar Sadık Usta “Çökertilen Türkiye’de Kemalizm ve Kürt siyasetinin kurtuluşçu rolleri” üzerine sorularımızı yanıtladı.

Emekliliğine 35 gün kala memuriyetten ihraç edilen mimar soL'a konuştu: Karar hukuki değil

Emekliliğine 35 gün kala memuriyetten ihraç edilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu karara şaşırmadığını, hukuki bir dayanağı olmadığını ifade ediyor.

Mersin'de keçi çobanına 728 bin liralık otlatma cezası!

Türkiye’nin en fazla keçi varlığına sahip ili olan Mersin’de Sarıkeçili yörüklerinden bir keçi çobanına kesilen 728 bin TL’lik ‘otlatma’ cezası küçükbaş hayvan yetiştiricilerinde şaşkınlık yarattı.