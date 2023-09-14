Diyanet örgün eğitime el attı: Öğrenciler için dini eğitim merkezleri açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görev ve çalışma alanı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle genişletildi. Yeni yönetmelikle Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına yönelik müdahale kanallarını artırıyor.

Yeni yönetmelikle Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri genişletildi. Artık örgün eğitimdeki öğrenciler için "Kuran Eğitim Merkezleri" kurulacak.

Müdürlüğün görevlerine örgün eğitimdeki öğrenciler için Kuran eğitim merkezleri ve kurslar düzenlemek eklendi. Son günlerde çok tartışılan, pilot illerde uygulamaya konuşan ÇEDES projesi de benzer şekilde Diyanet'in okullara imam atamasını öngörüyor.

Örgün eğitime Diyanet müdahalesi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te Diyanet Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevlerine örgün eğitimle ilgili şu madde eklendi:

"Örgün eğitime devam eden, aynı zamanda hafızlık yapmak ve/veya temel İslami ilimler eğitimi almak isteyen öğrenciler için Kur'an eğitim merkezleri açmak ve kurslar düzenlemek, bu merkez ve kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek."

4-6 grubu çocuklara din eğitimi yönetmeliğe girdi

Eski yönetmelikle Müdürlüğün görevleri arasında sıralanan "yaygın din eğitiminde uygulanacak eğitim programları, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili daire ile işbirliği yapmak" şeklindeki maddeye 4-6 yaş çocuklara yönelik programlar da eklendi. Söz konusu madde şöyle değiştirildi:

"Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarını, okutulacak ders kitaplarını ve yardımcı eğitim materyali ihtiyacını belirlemek ve hazırlanması hususunda ilgili birimler ile işbirliği yapmak."

Diyanet Akademisi eklendi

Diyanet Akademisi de Diyanet'in görev ve çalışma yönetmeliğine girdi. Eski yönetmelikteki "Sürekli kurullar" başlıklı bölüm "Sürekli kurullar ve Diyanet Akademisi" olarak değiştirildi ve yönetmeliğe "Diyanet Akademisi 31/05/2023 tarihli ve 32207 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir" maddesi eklendi.